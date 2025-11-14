เปิดเมนู “ยายจุ๋มอาหารอีสานแซ่บเว่อร์” ขายถูกแค่ 20 บาท ช่วยคนรายได้น้อย

กาฬสินธุ์-เปิดเมนูร้านแผงลอย “ยายจุ๋มอาหารอีสานแซ่บเว่อร์” แห่งเมืองกาฬสินธุ์ ผู้สืบทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น ขายถูกแค่ 20-30 บาท แต่ปริมาณเต็มอิ่ม หวังช่วยแบ่งเบาภาระผู้มีรายได้น้อย ขายมานานกว่า 40 ปี รับประกันความอร่อย ใส่ใจวัตถุดิบ ทำเองสดใหม่ทุกวัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงยุคเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง หลายคนต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด ซึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ประกอบการร้านอาหารที่ขายอาหารในราคาถูก เพื่อแบ่งเบาภาวะให้กับประชาชน เช่นที่ตลาดกับข้าวตอนเย็นถนนอภัย บริเวณหน้าแขวงทางหลวงชนบทที่ 16 เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีพ่อค้า แม่ค้า นำอาหารหลากหลายชนิดในราคาที่เอื้อมถึง มาวางขายในช่วงเย็นทุกวัน
ร้านที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ “ร้านยายจุ๋มอาหารอีสานแซ่บเว่อร์” เป็นร้านขายอาหารอีสาน และอาหารไทย แบบรถพ่วงแผงลอยเล็กๆ มีลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพแวะมาซื้ออาหารอย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากร้านแห่งนี้ นอกจากจะขายกับข้าวอาหารอีสานและอาหารไทยหลากหลายเมนูแล้ว ยังขายในราคาถูกอย่างละ 20-30 บาทเท่านั้น แต่ปริมาณและคุณภาพ รวมถึงความอร่อยไม่ได้ถูกตามราคา ทำให้แต่ละวันร้านแห่งนี้ขายอาหารหมดเกลี้ยงหลังจากเปิดขายเพียง 3-4 ชั่วโมง
นางพรจิตร แก้วลี อายุ 63 ปี เจ้าของร้านยายจุ๋มอาหารอีสานแซ่บเว่อร์ เปิดเผยว่า ตนสืบทอดวิชาสูตรการทำอาหารอีสานหลากหลายชนิด รวมทั้งอาหารไทย มาจากบรรพปู่ ย่า ตา ยาย เป็นรุ่นที่สามแล้ว และยึดอาชีพขายกับข้าวในชุมชนนี้มานานกว่า 40 ปี กับข้าวแต่ละอย่างที่ขายจะเน้นเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการคัดสรร และทำวัตถุดิบ และส่วนประกอบทำอาหารนั้น จะทำเองสดใหม่ทุกวัน เช่น น้ำย่านาง ข้าวคั่วหน่อไม้ ปลาร้า น้ำกะทิ พริกแกง พริกป่น และวัตถุดิบอื่นๆ จะต้องประกอบอาหารสดใหม่ทุกวัน ทำให้รสชาติอาหารมีความสดใหม่ไปด้วย
สำหรับเมนูอาหารที่ขายแต่ละวันจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป เฉลี่ย 18- 20 เมนู มีทั้งอาหารอีสาน เช่น ลาบหมูสูตรโบราณ ลาบปลา ซุปหน่อไม้ ซุปต่างๆ แกงผักขี้เหล็ก นึ่งปลา แกงอ่อม แกงไข่ผำ หมกหมูใส่ปลี หมกหน่อไม้ ส้มผัก หมกปิ้งลาบปลาตอง ปิ้งปลาแก้ว กลั่นไก่บ้าน และอาหารอีสานต่างๆ ส่วนอาหารไทยจะมีแกงเผ็ด และผัดต่างๆ เช่นไข่พะโล้ แกงส้ม แกงเขียวหวาน ต้มจืด ผัดผัก และแกงต่างๆ นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียว และข้าวสวยร้อนๆด้วย ส่วนราคานั้นขายแบบพี่น้องไม่หวังกำไรเยอะ ขายแบบเต็มอิ่มราคาแค่ 20 บาท แต่มีบางอย่างที่ราคา 30 บาท ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ
สาเหตุที่ขายราคา 20-30 บาทนั้น เพื่อให้ลูกค้าประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา แม้กระทั่งข้าราชการ ได้รับประทานอาหารที่สดใหม่รสชาติอร่อยราคาถูก ที่สำคัญคือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่ากับข้าว โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยจะได้กินอาหารหลายอย่างแบบเต็มอิ่ม แต่ราคาสบายกระเป๋า ในช่วงยุคเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงนี้
ร้านยายจุ๋มอาหารอีสานแซ่บเว่อร์ จะเปิดขายจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึงประมาณ 20.00น.ที่บริเวณหน้าแขวงทางหลวงชนบทที่ 16 ถนนอภัย เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หากลูกค้าอยากลิ้มลองรสชาติอาหารอร่อย ราคาถูก ก็สามารถแวะซื้อไปรับประทานได้ รับประกันความอร่อยแบบแซ่บเว่อร์