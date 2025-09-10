ลูกค้าสุดทน! สั่ง “อโวคาโด้ปั่น” ได้ “แกงเขียวหวานไก่ปั่น” บุกถามเจอแต่ข้ออ้าง ร้านไม่ขอโทษสักคำ

หนุ่มสั่งอาหารออนไลน์หวังเติมความสุขเล็ก ๆ ในแต่ละวัน แต่กลับเจอประสบการณ์สุดช็อก เมื่อสั่งเครื่องดื่ม “อโวคาโด้ปั่นนมสด” กลับได้เป็น “แกงเขียวหวานไก่ปั่น” รสชาติคาวจนแทบอาเจียน โทรหาร้านหลายครั้งไม่รับสาย สุดท้ายบุกไปเอง เจอแต่การปัดความรับผิดชอบ ไม่ยอมขอโทษ ทำเจ้าตัวสุดเสียความรู้สึก
วันนี้ (10 ก.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ระบาย โดยระบุข้อความว่า “นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมสั่งอาหารออนไลน์แล้วรู้สึกถูกละเลยและไม่เคารพลูกค้าอย่างที่สุด คิดอยู่นานจะโพสไหม ก่อนจะโพสผมลองมีสติ ใจเย็นๆ และอยากไปดูรีแอ็คชั่นที่ร้านเขาก่อนเจ้าของร้านจะมีปฎิกิริยายังไง ถ้าร้านจริงใจในการแก้ปัญหาผมจะไม่โพส และบอกเขาให้เก็บไว้เป็นบทเรียนให้ร้านปรับปรุง ขอแค่มี การขอโทษอย่างจริงใจ / แก้ไข / ชดเชย หรืออะไรก็ได้ซักข้อ ผมไปเจอแต่ ไม่รู้ๆ / ปฏิเสธ / โทษคนอื่น / น้องวางไว้ใกล้กัน / หยิบผิด
นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมสั่งอาหารออนไลน์แล้วรู้สึก “ถูกละเลย” และ “ไม่เคารพลูกค้า” อย่างที่สุด โดย 4 ปีที่ผ่านมา ผมสั่งอาหารแทบทุกวัน ไม่เคยมีปัญหาที่ร้ายแรง แต่ครั้งนี้คือประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเคยเจอ ผมสั่งเมนูง่าย ๆ “ไก่ย่างคลุกฝุ่น + ไข่ต้ม + ข้าวเปล่า” พร้อมของหวาน “อาโวคาโด้ปั่นนมสด” เพราะสำหรับผม อาหารคือความสุขเล็ก ๆ ในแต่ละวัน แต่สิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็น แกงเขียวหวานไก่ และที่รับไม่ได้ที่สุดคือ “แกงเขียวหวานไก่ปั่น”
ตอนแรกเห็นสีแปลก ๆ ยังคิดว่าอาจเป็นอโวคาโด้พันธุ์ใหม่ เลยลองชิม…แต่คำแรกที่เข้าปากทำให้แทบอาเจียนออกมา ทั้งกลิ่นคาว เค็ม เผ็ด และที่แย่ที่สุดคือมีเศษกระดูกไก่ติดอยู่ ต้องคายทิ้งทันที ลองให้น้องที่ทำงานชิม น้องก็พ่นออกมาเหมือนกัน ไม่มีใครรู้ว่านี่คืออะไร
ผมพยายามโทรหาร้าน 4–5 ครั้ง ทั้งสองเบอร์ ไม่มีใครรับสาย สุดท้ายต้องหาข้อมูลจนเจอ และบุกไปที่ร้านเองเพื่อถามว่า “คุณทำอะไรส่งมาให้ผมกินกันแน่”
สิ่งที่ได้รับจากการพูดคุย ไม่ใช่การขอโทษอย่างจริงใจ แต่กลับเต็มไปด้วยข้ออ้างว่า “หยิบผิด” หรือ “น้องฝากให้พี่ดู ไม่ใช่ร้านพี่” เหมือนพยายามปัดความรับผิดชอบออกไปให้คนอื่นแทน
ผมไม่ได้ต้องการเงินชดเชย ไม่ได้อยากได้อะไรคืน สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือ คำขอโทษที่จริงใจ และการยอมรับว่ามีความผิดพลาดจริง เพื่อเก็บเป็นบทเรียนไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกค้าคนอื่นอีก แต่สิ่งที่ผมเจอ กลับตรงกันข้ามทั้งหมด
เพราะการประจานเขา ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะมีผลดีกับผมหรือไม่ แต่สิ่งที่แน่นอนคือ ผมต้องได้ “ระบาย” เรื่องนี้ออกมา ขออภัยที่ดราม่าครับ รับไม่ได้กับพฤติกรรมของร้าน นี่เอาซอล์ฟสุดแล้วนะ ไม่ไหวอ่ะ”