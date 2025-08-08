12 สิงหา “บีทีเอส-สายสีทอง”คู่แม่-ลูก”เดินทางด้วยกันฟรี

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ บีทีเอส เชิญชวนคู่แม่ – ลูก โดยสารบีทีเอส และสายสีทอง ฟรี! ร่วมแสดงความรัก สร้างความสัมพันธ์ครอบครัวให้แน่นแฟ้น
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ซึ่งถือเป็น “วันแม่แห่งชาติ” โดยลูกสามารถพาคุณแม่โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ตลอดสายทุกเส้นทาง ทั้งส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท สายสีลม และรถไฟฟ้าสายสีทอง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. โดยคุณแม่ และลูก จะต้องขึ้น – ลงสถานีเดียวกัน สามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรี ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม. อีกด้วย
วันแม่แห่งชาติปีนี้ บีทีเอส ขอเชิญชวนคู่แม่ – ลูก มาแสดงความรัก และสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมทำกิจกรรมพิเศษนอกบ้านกับคุณแม่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการทำความดีเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม ร่วมบริจาคโลหิตสำรองคงคลัง ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษาทั่วประเทศ กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ผู้โดยสารสามารถลงที่ สถานีศาลาแดง (S2) ทางออกที่ 5 เดินไปตามสกายวอล์กจนสุดทาง และข้ามสะพานลอย เดินเลียบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อไปข้ามถนนที่แยกอังรีดูนังต์ ก็จะถึงที่หมาย หากไม่สะดวกสามารถเดินทางไปบริจาคโลหิตได้ที่ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ, โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ 8 แห่ง ในกรุงเทพฯ, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ที่สำคัญอย่าลืมปฏิบัติตัวให้มีความพร้อมก่อนบริจาคโลหิตด้วย
ปิดท้ายด้วยการพาคุณแม่มารับประทานอาหารไทยต้นตำรับ อย่างแกงเขียวหวานไก่, พริกขิงปลาดุกฟูไข่เค็ม, ข้าวคลุกกะปิ และต้มข่าไก่ รวมถึงขนมไทยโบราณหลากหลาย เช่น ทองหยิบ ทองหยอด และขนมชั้น ที่ร้านครัวดอกไม้ขาว สาขาสยามสแควร์วัน ของกินที่นี่ จะทำให้คุณย้อนนึกถึงรสชาติที่ได้สัมผัสในวัยเด็ก ผู้โดยสารสามารถลงที่ สถานีสยาม (CEN) ทางออกที่ 4 แล้วเดินไปยังศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ร้านตั้งอยู่ที่ชั้น 4 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.30 – 22.00 น.