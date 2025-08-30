เจ้าของคาเฟ่โอด! เจอลูกค้าใจร้าย มาเช็กอิน ถ่ายรูปหนำใจ แต่ไม่ยอมสั่งสักออเดอร์

“Hansacafe.food.garden“ โพสต์ระบายหลังเจอลูกค้า 2 ราย แวะมาถ่ายรูปในร้าน แต่กลับไปสั่งสักออเดอร์ ร้านวอนช่วยตระหนักถึงผู้ประกอบการด้วย
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. เพจ“Hansacafe.food.garden“ ซึ่งเป็นคาเฟ่แห่งหนึ่ง ได้โพสต์ภาพพร้อมเล่าเหตุการณ์เจอลูกค้าหญิง 2 ราย แวะมาถ่ายรูปในร้าน แต่กลับไปสั่งสักออเดอร์ เมื่อถ่ายรูปเสร็จทั้งคู่ขึ้นรถแล้วขับรถออกไป
โดยทางเพจร้านเล่าว่า “ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆค่ะ ทางร้านก็แย่ลงเหมือนกัน
วันนี้เป็นอีกวันที่ร้านเงียบมาก เราก็นั่งเฝ้ารอลูกค้า อยากบริการ เหลือบไปเห็นลูกค้า 2 ท่านกำลังถ่ายรูปรอบร้านกันอย่างสนุกสนาน ก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักลูกค้าจะเข้ามาสั่งออเดอร์ แต่สักพักเหลือบตาขึ้นไปมอง กลับเห็นลูกค้าเดินขึ้นรถ และขับออกไปแล้ว
จึงไปเช็คกับน้องร้านอาหารว่าลูกค้าได้ทานอาหารแล้วหรอ น้องก็บอกว่าไม่ได้ทานนะพี่ ซึ่งเช็คกับกล้องวงจรปิดย้อนหลังแล้ว ลูกค้าขับรถมาจอด เดินถ่ายรูปรอบๆคาเฟ่ทุกจุด แล้วก็ขึ้นรถกลับไปเลยจริงๆ
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่มีหลายๆครั้งที่เห็น หรือบางครั้งอาจจะไม่เห็น ยกตัวอย่างอีกเหตุการณ์ น้องวัยรุ่น 2 ท่านขี่มอไซค์มาจอดริมถนนหน้าร้าน แล้วเดินลงมาถ่ายรูปทั่วร้านทั้งคาเฟ่ โซนสวนเป็นเวลานานกว่า 20 นาที หลังจากนั้นทางพนักงานจึงได้เข้าไปสอบถามให้สั่งออเดอร์ ทางน้องสองคนก็ไม่สั่ง แล้วขึ้นมอไซค์กลับไปเลย
ยอมรับว่าเหตุการณ์แบบนี้ ทำให้รู้สึกว่าไม่ยุติธรรม และเสียกำลังใจเป็นอย่างมาก
เราอยากให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจในมุมเจ้าของกิจการ ว่าการที่ตั้งกฎเล็กน้อยในการใช้บริการคาเฟ่ เช่น รบกวนอุดหนุนเครื่องดื่มคาเฟ่หากลูกค้าจะถ่ายรูป หรือหากวันที่ลูกค้าเยอะ รบกวนท่านละหนึ่งออเดอร์หากนั่งภายในคาเฟ่ เพราะเราอยากให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับลูกค้าน่ารักที่ตั้งใจมาใช้บริการร้านเราจริงๆ และอยากให้ลูกค้าที่ตั้งใจมาทานเค้ก นั่งสบายค่ะ ไม่ใช่เป็นร้านสาธาราณะที่ใครจะแวะจอดรถเดินเข้ามาถ่ายรูปก็ได้ค่ะ
การเปิดคาเฟ่ พวกเราตั้งใจทำร้านมากๆ ธีมร้านที่คิดขึ้นมา ทุกคนประชุมกันช่วยกันแต่ง หาของมาแต่งกันเองทั้งหมด ไหนจะค่าบำรุงรักษาพื้นที่ให้สวยงามในทุกวัน ความตั้งใจคืออยากให้ลูกค้าที่มาแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับการตั้งใจมาค่ะ
จึงอยากขอความกรุณาจากทุกท่านที่เคยทำหรือคิดว่าการทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เป็นไร รบกวนช่วยตระหนักถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะ คุณทำแบบนี้ค่อนข้างใจร้ายกับพวกเรามากเลยค่ะ
สุดท้ายนี้พวกเราหรรษาขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่คอยมาอุดหนุนเราเสมอมาค่ะ พวกเราจะตั้งใจทำร้านน่ารักๆต่อไปค่า ฝากติดตามธีม Halloween และ Chistmas ของเราในปีนี้ด้วยนะคะ ตั้งใจจะให้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วค่ะ “