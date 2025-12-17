กองทัพเร่งค้นหาร่าง 2 ทหารสละชีพขณะพยายามเข้ายึดคืนเนิน 350

กองทัพบกเร่งค้นหาร่างทหาร 2 นายวันนี้ หลังสละชีพขณะพยายามเข้ายึดคืนเนิน 350 เมื่อคืนที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถนำร่างออกจากพื้นที่ได้
วันที่ 17 ธ.ค. 2568 เพจ "Army Military Force" รายงานว่า ... พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงสถานการณ์การปะทะกันระหว่างทหารไทย-กัมพูชาบริเวณปราสาทตาควาย และเนิน 350 โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะกองกำลังฝ่ายไทยปฏิบัติการเข้าตีเพื่อกดดันและเข้าควบคุมที่หมายเนิน 350 แต่ได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากกำลังพลฝ่ายกัมพูชา
ภายหลังการปฏิบัติการและสั่งถอนกำลัง พบว่ามีกำลังพลของไทยสูญหายไปจำนวน 2 นาย ซึ่งในช่วงคืนที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการค้นหาได้ทันที เนื่องจากมีอุปสรรคสำคัญหลายด้าน ทั้งสภาพการมองเห็นที่จำกัดในเวลากลางคืน สภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก รวมถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดและการยิงต้านทานที่มีอยู่เป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้กองทัพบกได้จัดทำแผนปฏิบัติการใหม่ โดยจะระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มรูปแบบทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ เพื่อเร่งติดตามและนำกำลังพลทั้ง 2 นายกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุด