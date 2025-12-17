xs
จับโกหก "จิรัฏฐ์" ใช้ใบ สด.43 ปลอม หลังยังแถคำตัดสินศาล

"โจมณฑาณี" โต้ "จิรัฏฐ์" ทุกประเด็น หลังยังแถคำตัดสินศาล ที่อ้าง 13 ปีไม่เคยโดนคดีหนีทหาร ความจริงเจอคุกไปตอนปี 55 แล้วที่ศาลยกฟ้อง "ข้อหาปลอมเอกสาร" เพราะหลักฐานไม่พอ ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นของจริง แถมอ้างถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง ทั้งที่ตัวเองไม่มีต้นฉบับมาแสดงและไม่มีพยานมาแม้แต่คนเดียว

หลังจากที่ นายจิรัฏฐ์ หรือ นวรินทร์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน (ปชน.) ถูกศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี ในคดีปลอมใบ สด.43 จากนั้นเจ้าตัวได้โพสต์ชี้แจงผลการตัดสินของศาล ว่าศาลได้ยกฟ้อง "ข้อหาปลอมแปลงเอกสาร" แต่ผิด "ข้อหาใช้เอกสารปลอม" ย้ำไม่ใช่ สด.43 ปลอมแน่นอน รับมาจากมือสัสดี ในสถานที่และในเวลาราชการ ซึ่งตลอด 13 ปีไม่เคยถูกกองทัพดำเนินคดีข้อหาหนีทหารเลย เชื่อถูกรัฐไทยกลั่นแกล้ง จากหลายหน่วยงานทำกันเป็นขบวนการ โดยมีฝ่ายความมั่นคงเป็นหัวเรือใหญ่ (อ่านเพิ่มเติม: "จิรัฏฐ์" ยืนกรานใบ สด.43 ไม่ปลอม โวยรัฐไทยกลั่นแกล้งทำกันเป็นขบวนการ)

ล่าสุดทางด้าน โจมณฑาณี ตันติสุข นักเขียนและวิทยากรชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ นายจิรัฏฐ์ ในทุกประเด็น ระบุว่า ...

หลังจากที่เจ้ลงโพสต์ใหม่ของจิลักที่วอนโดนคดีเพิ่มไปแล้ว เจ้ก็อุตส่าห์ไปแคปคำพิพากษากับค้นหลักฐานมาประกบเทียบข้อแก้ตัวของจิลักทีละข้อ

ตามนี้นะคะทุ้กคนนน
.
1) จิลักอ้างว่าตั้งแต่ได้ใบ สด. 43 มา 13 ปี เขาไม่เคยถูกฟ้องใด ๆ เลย

⦁ความจริงคือปี 55 ศาลฉะเชิงเทราพิพากษาว่าเขาหนีการเกณฑ์ทหาร จำคุก 1 เดือน รอลงอาญาค่ะ จิลักจะอ้างว่า “กองทัพ” ไม่เคย “แจ้งความดำเนินคดี” มันก็ดูพิลึกดีนะคะ


2) จิลักอ้างว่าศาลตัดสินว่าผมไม่ได้ปลอมเอกสาร และเมื่อยกฟ้อง ก็แสดงว่าเป็นของจริง

⦁ ความจริงคือไม่ใช่ค่ะ จิลักอย่าบิดศาลท่านวินิจฉัยว่าอัยการไม่นำสืบให้ชัดว่าใครปลอม และจิลักเองก็ไม่ได้เอาต้นฉบับจริงมาแสดง ศาลท่านจึงยกฟ้องข้อหาจิลักปลอมเอกสาร เพราะหลักฐานไม่พอ ท่านไม่ได้วินิจฉัยสักนิดว่าจิลักไม่ได้ปลอมและเอกสารนั้นคือจริง (จะพิสูจน์ยังไงล่ะ ก็จิลักไม่มีต้นฉบับมาให้ศาลน่ะ)


3) พาดพิงพยานโจทก์ว่ามีความพยายามหลายครั้งในการกลั่นแกล้ง

⦁ ความจริงคือศาลท่านวินิจฉัยแล้วตามกรอบที่ลูกศรชี้ จบข่าว!


4) เพื่อน สส.ส้มของจิลักแก้ตัวให้เพื่อนว่าศาลจะเหมาไม่ได้ว่ากรรมาธิการทหารจะดูเอกสารออก ศาลตัดสินแบบนั้นมันไม่ใช่!

⦁ ความจริงคือ มันไม่ใช่แค่นั้นน่ะสิ จิลักไม่เอาต้นฉบับมาแสดง จิลักยังไม่มีพยานจำเลยมาช่วยสืบพยานว่าจิลักได้เอกสารนั่นมาจริง จำเลยไม่มีพยานมาแม้สักคน!! แปลกมั้ย
.
ทุกคำกล่าวอ้างใดๆ จบที่ #ความจริง เสมอค่ะ





