ชาวหาดใหญ่สุดงง ศูนย์ Fix It Center เจ้าภาพหลายกระทรวง ใครเอ่ย…? เป็นตัวปลอม

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำศูนย์ Fix It Center โครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเปิดบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องจักรกล และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา กว่า 50 จุด โดยมีครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาจากหลายสถาบันร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมเต็มกำลัง
ภาพที่ปรากฏตามสื่อคือ ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส และ ศ.ดร.นฤมล ต่างก็ไปให้กำลังใจน้องๆ อาชีวะกันเกือบทุกวัน โดยเฉพาะอาจารย์แหม่ม ที่ถือเป็นหัวเรือใหญ่ สั่งการ สอศ.ให้เตรียมกำลังไว้ตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่วันแรก และวานนี้ยังขอให้ สอศ.เข้าไปช่วยซ่อมแซมไฟในบ้านเรือนของประชาชนให้กลับมาใช้ได้โดยเร็วด้วย
แต่เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่หาดใหญ่
แต่…..ไปติดตามการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการฟื้นฟูหลังอุทกภัย (Fix It Center) บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสืบมาได้ความว่า อุตสาหกรรมจังหวัดได้ประสานกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ว่า จะมามอบเงินและน้ำมันเครื่องสนับสนุนศูนย์ fix it ที่ตั้งอยู่หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ แต่พอถึงเวลาท่านธนกรนำทีมข้าราชการมาเพียบ
แถมข่าวยังไปรายงานว่า ท่าน รมว.อุตสาหกรรมไปเปิดศูนย์ Fix It Center ที่นี่ ..ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็งงเป็นไก่ตาแตก ….เมื่อวานอาจารย์แหม่ม วันนี้ ท่านธนกร ตกลงศูนย์นี้ใครเป็นเจ้าภาพตัวจริง? กันแน่ แต่เอ๊ะ! ถ้ามีตัวจริง .. ก็ต้องมีคนปลอมตัวมาซินะ หรือจะเป็นเพียงแค่ “เฟกนิวส์” ขำๆ