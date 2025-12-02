เทคนิคระยอง นำครู- นศ. ‘ทีม Fix-it จิตอาสา’ ชุด2 ไหว้องค์พระวิษณุกรรมก่อนลงพื้นที่หาดใหญ่

ระยอง - ผู้อำนวยการเทคนิคระยอง นำคณะครู และนักศึกษาไหว้องค์พระวิษณุกรรม ก่อนขึ้นขบวนคาราวาน ‘ทีม Fix-it จิตอาสา’ ทีมที่ 2 ลงพื้นที่หาดใหญ่ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน-เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้ประสบอุทกภัย
ช่วงเช้าวันนี้ (2 ธ.ค.) นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้นำคณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ทำพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัย ก่อนขึ้นรถคาราวาน ‘Fix-it จิตอาสา’ นำคณะครู 19 คน และนักเรียน นักศึกษา 25 คน ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า และตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หลังจากที่ก่อนหน้านี้วิทยาลัยฯ ได้ส่งคณะครู นักเรียน และนักศึกษาทีมแรก ลงช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง, วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัยการอาชีพแกลง และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดกิจกรรม ‘ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it จิตอาสา) ซ่อมฟรี’ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนคลองลาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
โดยให้บริการ ซ่อมแซมบ้านเรือน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รถยนต์, รถจักรยานยนต์หลังน้ำลด เพื่อให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง
" คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งนำความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง สะท้อนถึงพลังจิตอาสา และบทบาทสำคัญของอาชีวศึกษา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว" ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง