"นฤมล" ลุยฟื้นหาดใหญ่เร่งกู้ร.ร.เสียหายหนัก ตั้ง 50 ศูนย์ Fix It ช่วยซ่อมของปชช. เคียงข้างจนสู่ภาวะปกติ

“รมว.นฤมล” ลุยฟื้นหาดใหญ่หลังน้ำลด สั่งเร่งกู้โรงเรียนเสียหายหนัก ตั้ง 50 ศูนย์ Fix It ช่วยซ่อมของประชาชนกว่า 1 หมื่นคัน ย้ำ จะเคียงข้าง ปชช.จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
เมื่อวันที่ (30 พ.ย.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.), กรมส่งเสริมการเรียนรู้(สกร.)คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ผนึกกำลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมชลประทานระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และรถบรรทุก เข้าดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย บริเวณวงเวียนหน้าหมู่บ้านฉัตรทอง เขต 8 โดยเร่งทำความสะอาด เก็บขยะ และเคลียร์พื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง เขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากโรงเรียนถูกน้ำท่วมนาน 5 วัน ซึ่งสภาพภายในโรงเรียนเสียหายอย่างหนัก ทำให้สิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนและการทำกิจกรรมของนักเรียนถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด โดยจะต้องได้รับการเยียวยาและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน
“ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลประชาชนให้เร็วที่สุด และต้องทำอย่างเป็นระบบ กระทรวงศึกษาธิการไม่เพียงดูแลเฉพาะสถานศึกษา แต่ยังต้องลงไปช่วยเหลือครัวเรือน ชุมชน และอาชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กและครอบครัวเป็นลำดับแรก และจะเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาทุกแห่งให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด”ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโรงเรียนและ อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และสื่อการสอนต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย ศธ.จะเร่งนำเข้า ครม.เพื่อนำงบประมาณมาซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน รวมถึงดูแลด้านสภาพจิตใจของเด็กและครูที่ได้รับผลกระทบด้วย เพราะผลกระทบทางจิตใจหลังจากประสบภัยพิบัติเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้การซ่อมแซมอาคารเรียน
ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้นำ สอศ. ตั้งศูนย์ Fix It Center จำนวน 50 ศูนย์ เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องจักรกล และรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้ประชาชนสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนนำรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการกว่า 10,000 คันทั่วพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
“ทุกคันที่นำมาซ่อมคือความหวังในการกลับไปทำงานของประชาชน เราจะทำทุกอย่างให้เขากลับมายืนได้เร็วที่สุด นี่คือหน้าที่ของรัฐ และกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทำงานเคียงข้างประชาชนจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ”ศ.ดร.นฤมล กล่าว