“นฤมล” สั่ง “อาชีวะ–สพฐ.”ดูแลศูนย์พักพิง รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รองรับผู้ประสบภัยทะลุ 4,000 คน พร้อมเร่งส่งอาหาร–ที่นอน–ทีมครูดูแลเด็กตลอด 24 ชม.

วันนี้( 26 พ.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ที่ยังคงรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการด่วนให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือและพักพิงผู้ประสบอุทกภัย ภายในโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางรองรับผู้ประสบภัยจากพื้นที่ต่าง ๆ
ศ.ดร.นฤมล ระบุว่า ขณะนี้มีประชาชนกว่า 4,000 คน เข้ามาอาศัยพักพิงภายในศูนย์ดังกล่าว ซึ่งนับเป็นจุดรองรับที่มีจำนวนผู้ประสบภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ เจ้าหน้าที่จาก สอศ. และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้ระดมกำลังทั้งครู บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา เข้าช่วยจัดระบบดูแลผู้พักพิงตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม ชุดเครื่องนอน รวมถึงระบบลงทะเบียนและกระจายพื้นที่พักให้เป็นระเบียบ ลดความแออัดในจุดต่าง ๆ
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้สั่งการให้ศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ ทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับดูแล และมีทีมพยาบาลจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาและครูอาสาด้านสุขภาพมาช่วยดูแลอาการป่วยเบื้องต้น พร้อมประสานโรงพยาบาลหาดใหญ่สำหรับเคสฉุกเฉิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำว่า ภารกิจสำคัญในช่วงเวลานี้คือ การคุ้มครองความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมมอบหมายให้ทุกสถานศึกษาในพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ทั้งการทำความสะอาดโรงเรียน ซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนทดแทน
“เราจะดูแลประชาชนทุกคนที่เข้ามาพักพิงให้ดีที่สุด และจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอขอบคุณครู บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนจิตอาสาทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบาก กระทรวงศึกษาธิการยังคงประสานการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมขยายศูนย์พักพิงเพิ่มเติมหากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่คลี่คลายในระยะสั้น“ศ.ดร.นฤมล กล่าว