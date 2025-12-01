“ธรรมนัส“ ตรวจศูนย์ ‘Fix It Center’ ชมอาชีวะซ่อมรถ–เครื่องใช้ สั่งงดใช้เอกสารให้ผู้นำชุมชนรับรองเยียวยาได้

รมว.เกษตรฯ ตรวจศูนย์ ‘Fix It Center’ สงขลา ชื่นชม อาชีวะซ่อมรถ–เครื่องใช้ให้ ปชช.เผย สั่งงดใช้เอกสารผู้ประสบภัย ให้ผู้นำชุมชนรับรองแทน เยียวยาได้ทันที
เมื่อวันที่ (1 ธันวาคม) เวลา 14.30 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix It Center ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องจักรกล และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จัดตั้งศูนย์ Fix It Center กระจายรวมกว่า 50 จุด เพื่อบรรเทาภาระประชาชน มีครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาจากหลายสถาบันร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมเต็มกำลัง ทั้งจากวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และสถาบันอื่นๆ ในเครือข่ายอาชีวศึกษา
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การที่นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม ถือเป็นประสบการณ์สำคัญและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสังคม โดยเฉพาะในยามภัยพิบัติ ซึ่งหลายศูนย์สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น พัดลม และเครื่องมือประกอบอาชีพให้ประชาชนได้แล้วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะศูนย์นี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ได้กว่า 250 คันภายใน 3 วัน และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการซ่อมเสร็จคืนประชาชนได้เกือบทั้งหมด
“วันนี้ รมว.ศึกษาฯ ก็อยู่ในพื้นที่ ทีมงานทุกฝ่ายทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ และประชุมสรุปงานทุกคืนเพื่อปรับแผนแก้ปัญหา ผมขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและคณะอาจารย์–นักศึกษาอาชีวศึกษาที่มาช่วยกันลดภาระประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยผมได้ประสานให้กรมชลประทานจัดหาหัวเทียน กรองอากาศ และน้ำมันเครื่อง มาเพิ่มเติมให้ตามศูนย์ Fix it center จุดต่าง ๆ “ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ในส่วนปัญหาขั้นตอนเอกสารยืนยันผู้ประสบภัย ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า ตนได้ประสานไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ให้งดเว้นการใช้เอกสารพิสูจน์ตัวตน สำหรับผู้ประสบภัยในอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยสามารถให้ผู้นำชุมชนรับรองได้ทันที เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการเยียวยาให้เร็วที่สุด โดยล่าสุด ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเรียบร้อยแล้ว