xs
xsm
sm
md
lg

"จิรัฏฐ์" ฟังพิพากษาคดี สด.43 อ้างไม่เคยหนีทหาร ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน
"จิรัฏฐ์" อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชนเดินทางมาฟังคำพิพากษาคดีใช้เอกสารปลอม อ้างไม่เคยหนีทหาร มั่นใจพยานหลักฐาน ไม่ได้ปลอมใบ สด.43 คาดถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง

วันนี้ (16 ธ.ค.) ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดอ่านคำพิพากษา คดีที่นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ได้แสดงใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ "ใบ สด.43 ปลอม" แล้วนำมาเผยแพร่ในโซเชียล จนถูกตั้งข้อหา "ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ อันเป็นเท็จ" ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว


ช่วงเช้าวันนี้ นายจิรัฏฐ์ จำเลย ดินทางมาฟังคำพิพากษา

นายจิรัฏฐ์ จำเลย เปิดเผยก่อนเข้าฟังศาลพิพากษาว่า ต้นมั่นใจในพยานหลักฐานที่ใช้ต่อสู้ในคดีและยืนยันว่า ไม่ได้มีการปลอมแปลงเอกสาร ใบ สด.43 เพราะก่อนหน้านี้ทางพนักงานอัยการก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าปลอมแปลงอย่างไร เพราะในใบเอกสารมีทั้งลายเซ็น มีทั้งตราประทับ ซึ่งยากที่จะปลอมแปลง และโดยส่วนตัวแล้วตนเชื่อว่าคดีนี้ เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองจากฝั่งตรงข้าม เพราะตอนที่นั่งไต่สวนก็มีนายทหารตั้งแต่ยศพันโทไปจนถึงพลโทประมาณ 8-9 นาย เข้ามาร่วมเบิกความ ทั้งที่ความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องใช้นายทหารยศสูงขนาดนี้ อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การเก็บเอกสารประวัติของตนก็แตกต่างจากคนอื่น เพราะโดยปกติแล้ว จะต้องมีการทำลายทิ้งหากครบ 10 ปี


ขณะเดียวกัน ได้มีนายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร นักธุรกิจและนักวิชาการอิสระ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้เหตุผลว่าจำเลยไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน และจำเลยถูกให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ สส. ทันทีตั้งแต่เกิดเรื่อง


นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน
"จิรัฏฐ์" ฟังพิพากษาคดี สด.43 อ้างไม่เคยหนีทหาร ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง
"จิรัฏฐ์" ฟังพิพากษาคดี สด.43 อ้างไม่เคยหนีทหาร ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง
"จิรัฏฐ์" ฟังพิพากษาคดี สด.43 อ้างไม่เคยหนีทหาร ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง
กำลังโหลดความคิดเห็น