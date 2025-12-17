"Moowan" โปรเพลเยอร์ RoV ระดับตำนาน ตั้งคำถามแรง ปม "Tokyogurl" ใช้โปรแกรมช่วยเล่น ชี้อาจมี "ร่างทรง" เล่นแทนตลอด

Moowan โปรเพลเยอร์ระดับตำนานของ ROV ออกมาตั้งคำถามแรงถึงพฤติกรรมของนักกีฬาหญิง ชี้อาจมีการใช้ "Teamview ให้ผู้ชายเล่นแทน" มาตลอดจนกลายเป็น "ร่างทรง" ของแทร่ พร้อมแสดงความเสียดายที่เคยคิดว่าเธอเก่งจริงจนตนเองเสียความมั่นใจ แถมแฉเคยมีเหตุสละสิทธิ์แข่งออฟไลน์ หรือเพราะ "แข่งออฟไลน์ไม่ได้?" ชี้เหตุการณ์นี้สร้างความอับอายให้วงการอีสปอร์ตไทยอย่างหนัก
จากกรณี Tokyogurl นักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 และถูกต้นสังกัด TALON ยกเลิกสัญญา รวมถึง Garena สั่งแบนตลอดชีวิต หลังถูกตรวจสอบพบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมช่วยเล่นที่ไม่เป็นไปตามกติกา จนนำไปสู่การถอนตัวของทีมชาติไทย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. Moowan โปรเพลเยอร์ RoV ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “หนักมาก หนักไป ที่ผ่านมาคือผู้ชายเล่นให้ตลอดเลยหรอ Teamview ให้ผู้ชายเล่นให้ มันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ แปลว่าผู้หญิงต้องแอ็คติ้งทำเป็นเล่นเกมไปด้วย คอลเกมเนียนๆ ด้วยตลอดที่ผ่านมา (เก่งมาก ทำได้ไงวะเนี่ย)
เรื่องชูนิ้วกลางในซีเกมส์ ก็นะ…ไม่พูดดีกว่า อายมากนะจริงๆ ทำไมวงการเกมต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วย
นอกเรื่องหน่อยนะ ก่อนหน้านี้ผมกดเจอน้องในแรงค์บ่อยมาก แล้วคือผมแพ้ ยืนชนเลนสู้ไม่ได้เลย เอาผมเสียความมั่นใจไปพักนึงเลย
แล้วทัวร์แข่งรอบออฟไลน์ มีทัวร์สตรีมเมอร์หรือทัวร์รวมแต่ละภาคนี่แหละ แล้วน้องเข้ารอบต้องมาแข่งในตู้ แล้วคือน้องสละสิทธิ์ไม่มาแข่ง ให้พี่ไม้ ใจร้าวมาลงแทน อันนี้อาจจะเป็นอีก 1 เหตุผลรึป่าวนะ ที่แข่งออฟไลน์ไม่ได้ เพราะ…
เสียดายมากๆ ที่ผ่านมาคิดไปเองตลอด ว่าเค้าเก่งมากจริงๆ ร่างทรง ของแทร่”