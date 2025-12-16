ทหารไทยร่วมร้องเพลงชาติดังกึกก้อง หลังเคลียร์พื้นที่ “อนุสาวรีย์ตาอม” แล้ว ย้ำข้อมูลไม่ใช่แบบเรียลไทม์ (ชมคลิป)

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” เผยคลิปนาทีทหารไทยร่วมร้องเพลงชาติและเชิญธงชาติไทย ณ พื้นที่อนุสาวรีย์ตาอม พร้อมยืนยันสามารถเคลียร์พื้นที่ได้แล้ว หลังมีกระแสข่าวสร้างความกังวลในโลกออนไลน์ โดยระบุข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ใช่สถานการณ์ปัจจุบัน
วันนี้ (16 ธ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพบก ทันกระแส” ได้เผยแพร่คลิปวีดีโอขณะที่กำลังพลทหารไทยจำนวนมากร่วมร้องเพลงชาติและเชิญธงชาติไทย พร้อมข้อความระบุว่า ทหารไทยได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่บริเวณ “อนุสาวรีย์ตาอม” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากมีกระแสข่าวและการนำเสนอข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
โดยเพจดังกล่าวเน้นย้ำว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป ไม่ใช่ข้อมูลแบบ Real Time และเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ทภ.2 แล้ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงและการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ทั้งนี้ ยังได้ติดแฮชแท็ก #เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สะท้อนจุดยืนด้านอธิปไตยและขวัญกำลังใจของกำลังพล ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิด
ชมคลิปวีดีโอ