พาณิชย์ เผย สู้รบไทย-กัมพูชา กระทบการค้าชายแดนระยะสั้น เชื่อผ่านวิกฤตไปได้ เชื่อ ด่านช่องเม็ก คลายล็อคเร็วๆ นี้ ด้าน ท่องเที่ยว ต่างชาติ เดินทางเข้าไทยต่อเนื่องคาดตัวเลขสิ้น ธ.ค. 32 ล้านคน
วันที่ 16 ธ.ค.68 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึง สถิติการค้าตามแนวชายแดนไทยในภาพรวมภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า นับตั้งแต่ปิดด่านการค้า ของประเทศไทยไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อการค้าโดยเฉพาะการส่งออกของไทยในภาพร่วม
ส่วนประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอยู่บ้างในฐานะกระทรวงพาณิชย์ดูแลค่าครองชีพ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทําหลายโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีค่าครองชีพที่คงที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ในขณะที่สินค้าที่ค้าขายสามารถจัดหาได้โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น โครงการธงฟ้า พร้อมเชื่อมั่นสถานการณ์ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จะผ่อนคลาย หลังพบว่าน้ำมันส่งจากไทย ทางสปป.ลาวยืนยันนำใช้หมุนเวียนภายในประเทศไม่ได้ส่งต่อ ส่วนการกลับมาเปิดด่านตามปกติ เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง
พร้อมให้ความมั่นใจว่า เราจะผ่านในช่วงวิกฤติสั้นๆนี้ไปได้ โดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมจะทํางานกับข้าราชการกองทัพและภาคธุรกิจช่วยกันนําพาเศรษฐกิจภาคการค้าของเราผ่านช่วงวิกฤตในช่วงลําบากนี้ ไปได้ด้วยดี
ด้านนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านสื่อสารการตลาด กล่าวว่า สำหรับการท่องเที่ยว ในปัจจุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาต่อเนื่อง จ.เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ตกระบี่ ชลบุรี ไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด ขณะนี้มีจำนวน 31.1ล้านคน เป้าหมายปลายปี 32 ล้านคน
พร้อมทั้งยอมรับว่าต่างประเทศมีความเป็นห่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แจ้งเตือนประชากรของตัวเอง และอาจยกเลิกการเดินทางไปสู่ภูมิภาคอื่นไปบ้าง