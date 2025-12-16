"อนุทิน" เผยตรวจสอบแล้วรถขนน้ำมันจอดช่องเม็กมุ่งไปลาว ไม่เลี้ยวเข้าเขมร จะไปสกัดไม่ได้

นายกฯ บอกรถขนน้ำมันจอดช่องเม็ก สกัดไม่ได้ เหตุตรวจสอบแล้วมุ่งไปลาว ไม่เลี้ยวไปเขมร โต้ไทยใช้อาวุธหนัก ไล่ไปดูคลิป ใครรุนแรงกว่า
เมื่อเวลา 10.42 น. วันที่ 16 ธ.ค.ที่ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมโดยระบุว่าจะต้องไปประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ขอรอเลขาธิการสมช.จะเป็นผู้แถลงผลการประชุม
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกัมพูชาใช้เวทีโลกกดดันประเทศไทย นายกฯ ไม่ตอบคําถามดังกล่าว
เมื่อถามว่า จะไม่ให้มีการส่งน้ํามันไปไปยังประเทศกัมพูชาใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวย้ําว่า เดี๋ยวเลขาฯ สมช.จะแถลง
เมื่อถามอีกว่า มีการตรวจสอบหรือไม่ กรณีรถขนน้ำมันไปจอดรอที่ด่านช่องเม็ก จ. อุบลราชธานี จะขนน้ำมันไปที่ไหน นายกฯ กล่าวว่า "ไปลาว "
เมื่อถามว่า ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ได้เลี้ยวไปยังกัมพูชาใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า " ไม่มีครับ "
เมื่อถามว่า จะต้องสกัดกั้นหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ไปลาวก็สกัดไม่ได้
เมื่อถามย้ำว่า กัมพูชาพยายามใช้เวทีโลกโจมตีว่าไทยใช้อาวุธรุนแรง จะต้องให้กระทรวงการต่างประเทศ มีคําชี้แจงอย่างใดหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไปดูอาวุธเปรียบเทียบ เวลาเขายิง BM-21 มา ทําไมผู้สื่อข่าวถามแบบนี้ ไปเปิดคลิปดู เวลาเขายิงมาเป็นยังไง ใครรุนแรงกว่า
เมื่อถามว่า นายโดนัลด์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ มีการให้สัมภาษณ์อ้างอิงจะใช้มาตรการภาษีกดดันให้ไทยกับกัมพูชาหยุดยิง จะตอบประเด็นนี้อย่างไร นายกฯ กล่าวว่า "ไม่ตอบ"
เมื่อถามย้ำว่า มาตรการภาษีไม่สามารถมากดดันอะไรใครได้หรือใช่หรือไม่ นายกฯ ไม่ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อถามอีกว่า ที่นานาชาติมากดดันเช่นนี้ ยิ่งจะทําให้การหยุดยิงไม่เกิดขึ้นใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่มีใครกดดัน ใครจะมากดดัน จะกดดันใคร
เมื่อถามย้ำว่า สหรัฐใช้มาตรการภาษีมากดดันอีกแล้ว นายกฯ กล่าวว่า กดดันใคร ตนไม่ทราบ
เมื่อถามอีกว่า ล่าสุดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน เรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิง เพราะเป็นเพื่อนบ้านที่แยกจากกันไม่ได้ นายกฯ ไม่ตอบคำถาม
เมื่อถามย้ำว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ออกมาระบุว่าจะสามารถหยุดสงครามได้ นายกฯ กล่าวว่า "ไปขอให้กัมพูชาหยุดยิงไทยสิ เพราะไทยไม่เคยยิงกัมพูชาก่อน"