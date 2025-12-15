xs
ปตท.โต้ข่าวน้ำมัน 4 ล้านลิตรผ่านด่านช่องเม็ก ยันไม่ใช่ "ปตท." ชี้คำนึงถึงความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่ม ปตท.ออกหนังสือแถลงการณ์ ยืนยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปประเทศกัมพูชา เป็นนโยบายงดส่งออกมาตั้งแต่เดือน มิ.ย. 68 และตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ

หลังจากเพจดังแฉภาพขบวนรถน้ำมัน 80 คันปริศนาเตรียมขนน้ำมันกว่า 4 ล้านลิตรผ่านด่านช่องเม็ก สปป.ลาว เป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติ และอาจเป็นเชื้อเพลิงสำคัญให้กัมพูชาในช่วงที่กัมพูชากำลังขาดแคลนหนัก และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ล่าสุดวันนี้ (15 ธ.ค.) กลุ่ม ปตท.ออกหนังสือชี้แจง โดยยืนยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปประเทศกัมพูชา ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชานั้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มขอยืนยันว่ากลุ่ม ปตท.ไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่ประเทศกัมพูชา โดยมีนโยบายงดส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ

กลุ่ม ปตท.ขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างทหาร ตำรวจ และประชาชน ในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา



