คอนเฟิร์ม ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ จ.ตราด “กองทัพ ”ย้ำ ให้จับตา กัมพูชา ตอบรับ 3 เงื่อนไขฝ่ายไทยหยุดยิงหรือไม่ แจงเฟกนิวส์ จับทหารไทย-ยึดประสาทตาควาย
วันที่ 16 ธ.ค.68 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเน้นย้ำ น้นย้ําในเรื่องการหยุดยิงที่ฝ่ายกัมพูชาทำตามเงื่อนไข 3 ข้อ
1.ฝ่ายกัมพูชาจะต้อง ประกาศหยุดยิงก่อน ในฐานะประเทศที่รุกล้ำเข้าพื้นที่ของไทย
2. การหยุดยิงต้อง เกิดขึ้นจริงและต่อเนื่อง ไม่ใช่หยุดแล้วกลับมาใช้ความรุนแรงซ้ำ
3. กัมพูชาต้องร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจ
ส่วนกัมพูชาจะตอบรับอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมา กัมพูชายังเปิดฉากโจมตีต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ช่วงเช้าการปะทะยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยสังเกตได้ว่าแต่ละจุด และหลายเหตุการณ์ ฝ่ายกัมพูชาได้ใช้จรวดหลายลำกล้อง บีเอ็ม21เข้ามาโจมตีในจุดที่ฝ่ายไทยยึดไว้ได้ โดย 07:00 น. มีการโจมตีที่เนิน 677 ช่องอานม้า และเวลา 11:00 น. โจมตีใส่เนิน 350ใกล้บริเวณปราสาทตาควายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ฃเวลา 12:00 น. ฝ่ายกัมพูชาระดมยิงบีเอ็ม 21 ใส่ปราสาทตาควาย ทั้งนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่หยุดยั้งในเรื่องการตอบโต้และจะผลักดันกัมพูชา ออกจากพื้นที่ ขอให้ประชาขนสบายใจว่า การปฏิบัติตามแนวชายแดนมีความคืบหน้า
พลเรือตรี สุรสันต์ ยังชี้แจง กรณีเฟกนิวส์กัมพูชา ที่ระบุว่าทหารไทยถูกจับกุม เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง พร้อมยืนยันไทยยึดตัวปราสาทตาควาย อ.พนมดงรักษ จ.สุรินทร์ ปักธงชาติได้แล้ว หลังกัมพูชาใช้เอไอปรับเปลี่ยนภาพให้เกิดความเข้าใจผิด
ด้าน เรือโทหญิงนภัสกร ทิพย์โส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ยืนยันว่ามีการ ยกเลิกประกาศเคอฟิวส์ จ.ตราด เนื่องจากปัจจุบันควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ และให้ประชาชนจะได้กลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติ