“ปานเทพ” เชิญชวนร่วมกันใช้แพลตฟอร์ม “phitakthai.com” แจ้งเบาะแสความมั่นคงจากภาคประชาชน

“อ.ปานเทพ” เชิญชวนประชาชนร่วมกันแชร์และใช้ใช้แพลตฟอร์ม “phitakthai.com” แจ้งเบาะแสความมั่นคง จากภาคประชาชน หนุนภารกิจทหารไทย
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เชิญชวนประชาชนร่วมกันใช้แพลตฟอร์ม phitakthai.com หรือ “พิทักษ์ไทย ดอท คอม” ซึ่งพัฒนาโดยนายเอกราช นามโภคิน เพื่อเป็นระบบรายงานแจ้งเหตุของภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและสอดส่องสถานการณ์ด้านความมั่นคง
นายปานเทพระบุว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตา สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและทหารไทย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาความมั่นคงผ่านระบบดังกล่าว เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยย้ำว่าเป็นความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันแชร์และใช้แพลตฟอร์ม phitakthai.com อย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและความปลอดภัยของประเทศร่วมกัน