ผ่านไป 11 ชั่วโมง ยอดบริจาคมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน 10 ล้านบาท ได้ระบบแอนตี้โดรนเพื่อเซฟชีวิตทหารเกือบ 5 ระบบแล้ว ยังขาด 40 ระบบ

ผ่านไป 11 ชั่วโมง ยอดบริจาคให้มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้ 10 ล้านบาท ได้ระบบแอนตี้โดรนเพื่อเซฟชีวิตทหารจากโดรนพุ่งพลีชีพจากฝั่งกัมพูชา เกือบได้ 5 ระบบแล้ว ยังขาดอีก 40 ระบบ (85.6 ล้านบาท)
วันที่ 13 ธันวาคม 2568 นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก "ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" ว่า ตามที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้เคยมอบ แอนตี้โดรน หรือระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับให้กับกองทัพภาคที่ 2 ไปแล้วจนครบ 51 ระบบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 มูลค่าประมาณ 109 ล้านบาท
ซึ่งในเวลาต่อมาทางกองทัพภาคที่ 2 ได้รายงานมายังมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินว่า ได้แจกจ่ายไปยังหน่วยต่างๆแล้ว รายงานว่าระบบแอนตี้โดรนของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ถูกใช้ รบกวน ขัดขวาง โดรนพุ่งชนพลีชีพของกัมพูชาได้อย่างดีเป็นผลสำเร็จ จึงแจ้งความต้องการใช้จริงอีก 45 ระบบ ด่วน มูลค่า 96.3 ล้านบาท
จึงเป็นข่าวดีที่น่ายินดีมาก ที่ได้รับรายงานว่า แอนตี้โดรนฝีมือคนไทย สามารถรับมือกับโดรนพุ่งพลีชีพของฝั่งกัมพูชาได้สำเร็จ แม้จะมีผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศก็ตาม แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ กองทัพภาคที่ 2 ยังมีไม่มากพอสำหรับการป้องกันชีวิตทหารทั้งหมดได้
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 17:00 น. จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 16.00 น. (ผ่านไป 11 ชั่วโมง) มีพึ่น้องประชาชน มาร่วมบริจาคเพื่อเซฟชีวิตทหารได้แล้วประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทำให้ผลิตระบบแอนตี้โดรน ได้เพิ่มขึ้นอีก 5 ระบบ และยังขาดอีก 40 ระบบ ทำให้ยังขาดงบประมาณอีก 85.6 ล้านบาทจึงจะครบจำนวน
ทั้งนี้ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่อรักษาชีวิตและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทหารที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยโดรนทิ้งระเบิดและโดรนพลีชีพจากฝั่งตรงกันข้ามมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม แม้กองทัพภายใต้กระทรวงกลาโหมจะมีงบประมาณจำนวนมาก หรือมีงบกลางที่แม้จะใช้วิธีพิเศษในการเร่งรัดแล้วก็ตาม ก็ยังต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบของทางราชการที่ต้องใช้เวลา 3-6 เดือนขึ้นไป กว่าจะได้อุปกรณ์ที่ต้องการ ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาระหว่างไทย-กัมพูชา
โดยท่านใดที่ประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาโดรน และแอนตี้โดรน ตลอดจนสิ่งอันจำเป็นของกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพไทย(หากมีการประสานเพิ่ม) ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 008-2-18199-9 (โปรดระวังมิจฉาชีพ ไม่มีสแกนคิวอาร์โคด หรือกดลิงก์บัญชีใดๆ เด็ดขาด)
โดยเงินทุกบาทของทุกท่านจะเปิดเผย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพจริงในการใช้งานเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยไม่เคยหักค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินงานของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เหตุการณ์ครั้งนี้ย่อมจะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประชาชนที่สนับสนุนกองทัพในการปกป้องอธิปไตย และทำให้ทหารมีความปลอดภัย อย่างน่าภาคภูมิใจสืบไป
ด้วยจิตคารวะและกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้