“ปานเทพ” เปิดหลักฐาน MOU43 ไม่ผ่าน ครม.ส่อเถื่อนแต่แรก คนสั่ง-คนเซ็นเสี่ยงผิด 157

“ปานเทพ” เปิดหลักฐาน MOU43 แค่ให้ ครม.รับทราบ ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ ครม.ตามระเบียบสำนักนายกฯ ปี 31 และขัดมติ ครม.เดิมปี 35 ส่อเป็น MOU เถื่อน การลงนามเสี่ยงผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
วันนี้ (30 ต.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. 2543 หรือ MOU 2543 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็น MOU เถื่อน และการลงนามอาจเข้าข่ายผิดกฎมาย เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่แรก
นายปานเทพ ระบุว่า หลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มิถุนายน 2543 พบว่า คณะมนตรีเพียงแค่ “รับทราบ” การบัญชาการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไปลงนาม MOU 2543 กับกัมพูชานั้น ย่อมสุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ หรือการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องด้วยขัดแย้งต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 เนื่องด้วยเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรง
อีกทั้งยังขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2535 เอาไว้ว่าเรื่องความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ จะต้องเสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทุกครั้ง
“การลงนามใน MOU 2543 จึงเข้าข่ายการกระทำผิดต่อกฎหมายหรือไม่ และเข้าข่ายเป็น MOU เถื่อนตั้งแต่แรกหรือไม่” นายปานเทพ ระบุ