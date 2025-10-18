“ปานเทพ” ย้ำเตือนอีก 3 วันหากดึงดันประชุม JBC ไทยจะเสียสิทธิยกเลิก MOU43 อาจต้องถอนทหารจาก 11 จุด-ปลดธงจากภูมะเขือ

“อ.ปานเทพ” เตือน เหลือเวลาอีก 3 วัน หากเดินหน้าประชุม JBC ไทยจะเสียสิทธิการยกเลิก MOU 2543 จากการที่กัมพูชาละเมิดร้ายแรงทันที ส่งผลย้อนกลับให้กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยถอนทหารจาก 11 จุดพร้อมปลดธงจากภูมะเขือ หากสร้างรั้วหรือกำแพงก็จะเป็นความผิด
วันนี้(18 ต.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ว่า เหลือเวลาอีกแค่ 3 วันเท่านั้นที่จะเดินหน้าประชุม JBC ไทยจะเสียสิทธิการยกเลิก MOU 2543 จากการที่กัมพูชาละเมิดร้ายแรงทันที
หากรัฐบาล ไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชน แล้วยังปล่อยเดินหน้าให้ประชุม JBC โดยไทยไม่ยกเลิก MOU 2543 จากเหตุผลที่กัมพูชาละเมิดร้ายแรงตามมาตรา 60 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการทำสนธิสัญญาปี ต.ศ.1969 ย่อมจะเป็นผลทำให้ไทยเสียสิทธิในการยกเลิกตามมาตรา 45 ซึ่งเป็นข้อจำกัดการใช้มาตรา 60 ของอนุสัญญาเดียวกันทันที
ผลคือกัมพูชาจะใช้ MOU 2543 ย้อนกลับมาว่า ภูมะเขือและ 11 จุด ที่ประเทศไทยยึดกลับคืนมาได้ และสร้างสิ่งปลูกสร้างรวมถึงสร้างเสาธงชาติไทยโดย “เจ้าหน้าที่รัฐไทย” เป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยภาครัฐ ตามแผนที่มาตราส่วน 1: 200,000 ตามข้อ 1(ค) ของ MOU2543
ผลคือ ประเทศไทยจะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำว่าประเทศไทฝ่าฝืนการกระทำความผิดตาม ข้อ 5 ของ MOU 2543 เช่นเดียวกันกับการเตรียมสร้างรั้วหรือกำแพงซึ่งนำโดยกองทุนหทัยทิพย์ ก็จะเป็นความผิดฐานเดียวกัน ซึ่งในที่สุดแล้วอาจส่งผลทำให้ประเทศไทยต้องถอนกำลังทหารและถอนธงชาติไทยออกจากภูมะเขือ และ 11 จุด ที่ทหารไทย ได้เคยเสียสละชีวิตและร่างกายเพื่อได้มา
ด้วย เหตุผลนี้ เมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลกัมพูชาจึงได้แถลงเรียกร้องให้รีบประชุม JBC ด่วน เบื้องหลังคือการเร่งทำลายสิทธิของประเทศไทยในการยกเลิก MOU 2543 ตามมาตรา 60 โดยอาศัยสิทธิในมาตรา 45 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการทำสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และ จะส่งผลทำให้ สิทธิการยกเลิก MOU2543 ในมาตราที่ใช้สำหรับการถูกละเมิดร้ายแรง ของประเทศไทยก็จะหายไปไม่สามารถนำนกลับมาใช้ได้อีก
ช่วยกันแชร์โพสต์ข้อความและคลิปนี้ด้วยนะครับ
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน18 ตุลาคม 2568
https://youtube.com/shorts/K-W5KkVmrCA?si=HaxIHPsXFwdkiR