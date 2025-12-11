“ปานเทพ” จี้รัฐบาลยกเลิก MOU 2543 หลังกองทัพไทยยึดแผ่นดินคืนตามแผนที่ 1:50,000

วันนี้ (11 ธ.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ตั้งประเด็นร้อนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยระบุว่า หากกองทัพไทยประกาศยึดแผ่นดินไทยคืนตามแผนที่ 1:50,000 เนื่องจากการ “ละเมิดร้ายแรง” จากฝ่ายกัมพูชา รัฐบาลไทยควรต้องชี้แจงว่าจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 เมื่อใด
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์และถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยหลายฝ่ายมองว่าเป็นสัญญาณกดดันให้รัฐบาลออกมาแสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อสถานการณ์ชายแดนที่กำลังทวีความตึงเครียด ขณะที่ยังมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสี่ยงและสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสเพื่อลดความกังวลของประชาชน