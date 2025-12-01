อีสท์วอเตอร์ สนับสนุนภารกิจ กปภ.ส่งรถน้ำดื่มสะอาดช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

อีสท์ วอเตอร์ หนุนภารกิจ "กปภ." ระดมความช่วยเหลือสู่ภาคใต้ ส่งรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่รุดกู้วิกฤตน้ำท่วมสงขลา ย้ำพันธกิจ "น้ำคือชีวิต" เคียงข้างคนไทยทุกสถานการณ์ ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยสู่มือประชาชน
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าพันธกิจเพื่อสังคม ขานรับนโยบายรัฐบาลและสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดส่งรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยสู่มือประชาชนโดยเร็วที่สุด
ภารกิจในครั้งนี้ อีสท์ วอเตอร์ได้ทำงานประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้การแจกจ่ายน้ำดื่มเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงจุด โดยรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ของอีสท์ วอเตอร์ ซึ่งเดิมให้บริการชุมชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้เตรียมความพร้อมและออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสงขลาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เพื่อไปประจำการ ณ จุดให้บริการที่ กปภ.กำหนด ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการกระจายความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัย
รถผลิตน้ำดื่มสะอาดที่ถูกส่งลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีเทคโนโลยีการกรองระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความบริสุทธิ์ สามารถเข้าถึงพื้นที่ชุมชนที่ระบบประปาอาจได้รับความเสียหาย การดำเนินการครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนภารกิจของ กปภ. แต่อีสท์ วอเตอร์ ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวใต้ และพร้อมที่จะนำศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำมาใช้เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ