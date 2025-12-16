กลาโหมสรุปไทม์ไลน์เดือด ยึดคืนปราสาทตาควาย ฝ่ายตรงข้ามยังโจมตี ไทยตอบโต้ปกป้องอธิปไตย

กลาโหมแถลงไทม์ไลน์ศึกชายแดนไทย-กัมพูชา เผยกองกำลังไทยยึดคืน “ปราสาทตาควาย” ได้สำเร็จตั้งแต่เที่ยงวานนี้ เดินหน้าคุมพื้นที่รอบข้างเต็มร้อย ขณะฝ่ายกัมพูชายังโจมตีต่อเนื่อง ทำทหารไทยเสียชีวิตเพิ่ม รวมสูญเสียแล้ว 17 นาย กองทัพเรือเร่งปฏิบัติการควบคุมพื้นที่บ้านสำราญ-เกาะยอ พร้อมย้ำเคอร์ฟิวตราดได้ผล คุมสถานการณ์-สกัดการแทรกซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ธ.ค. 2568 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงไทม์ไลน์สถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า ตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานที่ผ่านมา เวลา 12.00 น. กองกำลังฝ่ายไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ปราสาทตาควายได้สำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยมาโดยตลอด
ปัจจุบันกองทัพบกยังคงปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมพื้นที่โดยรอบให้ได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์
ต่อมาในช่วงเวลา 19.00 น. ฝ่ายกัมพูชายังคงใช้อาวุธโจมตีเข้ามาในดินแดนของไทย โดยเฉพาะบริเวณช่องกร่าง ส่งผลให้กำลังพลของไทยเสียชีวิต 1 นาย จากกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ถือเป็นการสูญเสียกำลังพลวีรชนอีกหนึ่งนาย
โดยยอดรวมกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะในขณะนี้ มีผู้เสียชีวิตจากการปะทะ 16 นาย และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อีก 1 นาย รวมเป็น 17 นาย
และในช่วงเช้าวันนี้ เวลา 06.47 น. ฝ่ายกัมพูชายังคงเปิดฉากโจมตีเข้ามาในดินแดนของไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้ เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่
ขณะเดียวกัน โฆษกกระทรวงกลาโหมยังเปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติการของ กองทัพเรือ ซึ่งยังคงดำเนินการทั้งทางบกและทางเรือในพื้นที่หลัก บริเวณบ้านสำราญ และเกาะยอ จังหวัดเกาะกง โดยสถานการณ์มีพัฒนาการในทิศทางที่ดี และจะมีการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
พร้อมกันนี้ กองทัพเรือขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในจังหวัดตราด ที่ให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดในช่วงการประกาศ เคอร์ฟิว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันเหตุวินาศกรรม และสกัดกั้นการแทรกซึมของฝ่ายตรงข้าม
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวถือว่ามีประสิทธิภาพ โดยสามารถควบคุมสถานการณ์และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ในช่วงที่ผ่านมา
“กองทัพไทยยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาอธิปไตย ความปลอดภัยของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นสำคัญ” โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าว