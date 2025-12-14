โฆษก ทร.เผยเขมรแทรกซึมเตรียมก่อวินาศกรรมตราด เร่งวางมาตรการป้องกัน ประกาศเคอร์ฟิว-ตั้งด่านตรวจ

โฆษก ทร.เผย เขมรแทรกซึมโจมตี ฉก.นย.ตราด พยายามก่อวินาศกรรมสถานที่ทางทหารและหน่วยราชการเพื่อสร้างสถานการณ์ กปช.จต.เร่งวางมาตรการป้องกัน ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานบางพื้นที่ ตั้งด่านตรวจ เข้มงวดรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ ยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายความมั่นคง
วันที่ 14 ธันวาคม 2568 สำนักงานโฆษกกองทัพเรือเผยแพร่ข่ายวระบุว่า ตามที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อและสื่อสังคมออนไลน์ กรณีกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ถูกโจมตีนั้น พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ขอเรียนให้ประชาชนทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความจริง โดยเป็นการกระทำของฝ่ายตรงข้ามที่แทรกซึมมาในพื้นที่จังหวัดตราด และพยายามก่อวินาศกรรมต่อสถานที่สำคัญทางทหารและราชการ เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงอย่างเข้มงวดและรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวขึ้นซ้ำอีก โดยได้มีการ
• ประกาศใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดในบางพื้นที่
• จัดตั้งด่านตรวจและด่านความมั่นคงในจุดสำคัญ
• เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งทางทหารและพื้นที่โดยรอบ
กองทัพเรือขอยืนยันว่า ขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายความมั่นคง และกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ และยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญสูงสุด
ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ