ทบ.ยังไม่ยืนยันจีนส่งอาวุธช่วยกัมพูชารบหรือไม่ พร้อมเช็คทางลึกต่อ ชี้กัมพูชายิงใส่ไทยน้อยลงหลังฝ่ายเราทำลายคลังอาวุธ

ทบ. ยังไม่ยืนยันจีนส่งอาวุธ ช่วยกัมพูชารบหรือไม่ พร้อมเช็คทางลึกต่อ ชี้กัมพูชายิงใส่ไทยน้อยลงหลังฝ่ายเราทำลายคลังอาวุธ แต่ไทยไม่เบาลงเพื่อสนับสนุนทางการทูตกดดันกัมพูชาต่อ /ทร.เผยยังสอบ“ผู้ต้องสงสัย”เป็นจารชนไส้ศึกกัมพูชา
วันนี้ (16 ธ.ค.) พันเอกริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์สู้รบอาจลดลงหรือไม่ว่า มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามาน้อยลงจริง ซึ่ง อาจเกิดจากการที่กองทัพบก และกองทัพอากาศ ลิดรอนการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะอาวุธยิง สนับสนุน เส้นทางส่งกำลังบำรุง บก.ควบคุม ได้มีการถูกทำลายซึ่งเห็นผลชัดเจนว่าการยิงของกัมพูชาน้อยลง แต่ก็ยังคงมีความต้านทานอย่างหนักในจุดที่กองทัพของฝ่ายเราควบคุมพื้นที่ได้แล้ว เรียกได้ว่ามีความพยายามที่จะเช่วงชิงคืน แต่ในภาพรวมเบาลง
ส่วนกรณีที่มีการพบอาวุธจีนจำนวนมาก เป็นการบ่งชี้ว่าจีนให้การสนับสนุนหรือหรือไม่นั้นพันเอก ริชฌากล่าวว่า การตรวจพบและยึดอาวุธได้นั้น มีขั้นตอนควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของทหารในแนวหน้าทส่วนที่เป็นวัตถุระเบิดก็ต้องทำให้ปลอดภัย ส่วนข้อกังวลที่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากต่างชาตินั้นก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้น รอการพิสูจน์ทราบในเชิงลึกต่อไป ขอให้มั่นใจว่า อาวุธเหล่านั้นยังอยู่ ในกระบวนการควบคุมของเรา ไม่ได้มีการรั่วไหลไปไหนตามที่มีความกังวลสงสัยแต่อย่างใด
ทางด้าน พลอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ ระบุว่า การดำเนินการด้านการทหารของเราไม่ได้เบาลงเป็นการดำรงขีดความสามารถในการ ปฏิบัติภารกิจเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการ ทางการทูตประกอบไปด้วย เพื่อกดดันให้ทางกัมพูชาเข้าสู่การพูดคุยอย่างมีเหตุมีผล การปฏิบัติของเรายังมีความเข้มข้นทั้งทางบก เรือ อากาศเพื่อป้องปรามความพยายามของกัมพูชาที่จะสร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนคนไทย ส่วนการที่ทางฝ่ายกัมพูชาที่มีการยิงน้อยลงนั้นน่าจะเกิดจากคลังกระสุนถูกทำลายไป และการไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายมาที่แนวหน้าได้ เนื่องจากการตัดทอนเส้นทางส่งกำลังบำรุง ยืนยัน ว่าการปฎิบัติการทางทหารของไทยประสบความสำเร็จ
ทางด้าน เรือโทหญิง นภัสกร ทิพย์โส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า ในปัจจุบัน เราได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นจารชน ในพื้นที่ จ. ตราด ตามข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า เกี่ยวพันกับนายตำรวจระดับสูงของกัมพูชา ซึ่งรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้