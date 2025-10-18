เกาหลีใต้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ รับพลเมือง 64 คนต้องสงสัยคดีหลอกลวงออนไลน์จากกัมพูชา ถือเป็นการส่งผู้ร้ายกลับประเทศครั้งใหญ่สุด

เกาหลีใต้ส่ง 200 ตำรวจคุมตัว 64 ผู้ต้องสงสัยคดี Call Center ในกัมพูชากลับประเทศสอบสวน ถือเป็นดีลส่งตัวผู้ร้ายกลับครั้งใหญ่ที่สุด
วันนี้ (18 ต.ค.) มีรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ดำเนินการครั้งสำคัญ ด้วยการส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับพลเรือนเกาหลีใต้จำนวน 64 คน ที่ถูกจับกุมในคดีหลอกลวงออนไลน์ (Call Center Scam) ในประเทศกัมพูชา เดินทางกลับถึงกรุงโซลแล้วในวันนี้ เพื่อนำตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายงานระบุว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินโคเรียนแอร์ ซึ่งบรรทุกบุคคลทั้ง 64 คน ได้ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเตโช ใกล้กรุงพนมเปญ เมื่อเวลาประมาณ 01.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนอย่างปลอดภัยในเวลาประมาณ 8.36 น. ของวันนี้
สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ปฏิบัติการครั้งนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 200 นายเดินทางไปกับเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ขณะที่ตำรวจอีก 215 นายถูกส่งมาเตรียมพร้อมรับตัวที่สนามบินอินชอน
เมื่อเดินทางถึงสนามบินอินชอน และเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างเข้มงวด ชาวเกาหลีใต้ทั้ง 64 คน ได้ถูกนำขึ้นรถยนต์ทั้งหมด 23 คันที่รออยู่ด้านนอก เพื่อนำตัวไปยังสถานีตำรวจตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ชี้แจงถึงการกระจายตัวผู้ต้องสงสัยว่า จะถูกส่งไปยังสำนักงานตำรวจจังหวัดชุงนัม 45 คน, จังหวัดคยองกีเหนือ 15 คน, จังหวัดแทจอน 1 คน, สถานีตำรวจโซลซอแดมุน 1 คน, สถานีตำรวจกิมโปในคยองกี 1 คน และสถานีตำรวจวอนจูในคังวอน 1 คน
ปฏิบัติการนำตัวผู้ต้องสงสัยคดีอาชญากรรมกลับประเทศในครั้งนี้ ถูกระบุว่า เป็นการส่งตัวผู้กระทำความผิดกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้
ด้านความเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว นายวี ซุง-แล็ก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ ได้กล่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า เขามีความเชื่อว่ามีชาวเกาหลีใต้มากกว่า 1,000 คน ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชา ท่ามกลางจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 200,000 คน ที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก