xs
xsm
sm
md
lg

เกาหลีใต้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ รับพลเมือง 64 คนต้องสงสัยคดีหลอกลวงออนไลน์จากกัมพูชา ถือเป็นการส่งผู้ร้ายกลับประเทศครั้งใหญ่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกาหลีใต้ส่ง 200 ตำรวจคุมตัว 64 ผู้ต้องสงสัยคดี Call Center ในกัมพูชากลับประเทศสอบสวน ถือเป็นดีลส่งตัวผู้ร้ายกลับครั้งใหญ่ที่สุด

วันนี้ (18 ต.ค.) มีรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ดำเนินการครั้งสำคัญ ด้วยการส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับพลเรือนเกาหลีใต้จำนวน 64 คน ที่ถูกจับกุมในคดีหลอกลวงออนไลน์ (Call Center Scam) ในประเทศกัมพูชา เดินทางกลับถึงกรุงโซลแล้วในวันนี้ เพื่อนำตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

รายงานระบุว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินโคเรียนแอร์ ซึ่งบรรทุกบุคคลทั้ง 64 คน ได้ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเตโช ใกล้กรุงพนมเปญ เมื่อเวลาประมาณ 01.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนอย่างปลอดภัยในเวลาประมาณ 8.36 น. ของวันนี้

สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ปฏิบัติการครั้งนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 200 นายเดินทางไปกับเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ขณะที่ตำรวจอีก 215 นายถูกส่งมาเตรียมพร้อมรับตัวที่สนามบินอินชอน

เมื่อเดินทางถึงสนามบินอินชอน และเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างเข้มงวด ชาวเกาหลีใต้ทั้ง 64 คน ได้ถูกนำขึ้นรถยนต์ทั้งหมด 23 คันที่รออยู่ด้านนอก เพื่อนำตัวไปยังสถานีตำรวจตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ชี้แจงถึงการกระจายตัวผู้ต้องสงสัยว่า จะถูกส่งไปยังสำนักงานตำรวจจังหวัดชุงนัม 45 คน, จังหวัดคยองกีเหนือ 15 คน, จังหวัดแทจอน 1 คน, สถานีตำรวจโซลซอแดมุน 1 คน, สถานีตำรวจกิมโปในคยองกี 1 คน และสถานีตำรวจวอนจูในคังวอน 1 คน

ปฏิบัติการนำตัวผู้ต้องสงสัยคดีอาชญากรรมกลับประเทศในครั้งนี้ ถูกระบุว่า เป็นการส่งตัวผู้กระทำความผิดกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้

ด้านความเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว นายวี ซุง-แล็ก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ ได้กล่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า เขามีความเชื่อว่ามีชาวเกาหลีใต้มากกว่า 1,000 คน ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชา ท่ามกลางจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 200,000 คน ที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก










เกาหลีใต้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ รับพลเมือง 64 คนต้องสงสัยคดีหลอกลวงออนไลน์จากกัมพูชา ถือเป็นการส่งผู้ร้ายกลับประเทศครั้งใหญ่สุด
เกาหลีใต้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ รับพลเมือง 64 คนต้องสงสัยคดีหลอกลวงออนไลน์จากกัมพูชา ถือเป็นการส่งผู้ร้ายกลับประเทศครั้งใหญ่สุด
เกาหลีใต้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ รับพลเมือง 64 คนต้องสงสัยคดีหลอกลวงออนไลน์จากกัมพูชา ถือเป็นการส่งผู้ร้ายกลับประเทศครั้งใหญ่สุด
เกาหลีใต้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ รับพลเมือง 64 คนต้องสงสัยคดีหลอกลวงออนไลน์จากกัมพูชา ถือเป็นการส่งผู้ร้ายกลับประเทศครั้งใหญ่สุด
เกาหลีใต้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ รับพลเมือง 64 คนต้องสงสัยคดีหลอกลวงออนไลน์จากกัมพูชา ถือเป็นการส่งผู้ร้ายกลับประเทศครั้งใหญ่สุด
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น