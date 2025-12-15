มีอาวุธทันสมัยแต่ใช้ไม่เป็น สื่อนอกรายงานเขมรทิ้งขีปนาวุธต่อต้านรถถังจากจีนรุ่นล่าสุดไว้บนเนิน 677 หลังโดนทหารไทยตีแตก

เอเจนซีส์ – สื่อการทหารต่างชาติวิเคราะห์ไทยยึดอาวุธทันสมัยจีนเพิ่งเปิดตัวได้จากฐานที่มั่นกัมพูชาใกล้เนิน 677 หลังพบมิสไซล์นำวิถีต่อต้านรถถังได้จำนวนมาก GAM-102LR เพิ่งเปิดตัวที่งานเอ็กซโปกรุงไคโรเมื่อต้นเดือนนี้ ความสามารถหลากหลายมาพร้อมระบบเน็ตเวิร์กพิสัยไกลสนนราคาต่อลูก 3.5 ล้านบาท
Defence Blog สื่อการทหารของโปแลนดรายงานวันอาทิตย์(14 ธ.ค)ว่า GAM-102LR ของจีนถือเป็นระบบอาวุธหนักที่มีความทันสมัยและเพิ่งเปิดตัวได้เมื่อต้นปีนี้สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดานักสังเกตการทหารระดับภูมิภาคหลังทหารไทยสามารถยืดได้จากฐานที่มั่นกองกำลังกัมพูชาหลังเข้าตีใกล้เนิน 677 แตกและพบระบบอาวุธทันสมัยจากจีนเป็นจำนวนมาก
เป็นการยึดได้ในช่วงเวลาเดียวกันในวันอาทิตย์(14) อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯ ไทยประกาศเคอร์ฟิวที่จ.ตราดที่การสู้รบกับกัมพูชาขยายจากทางบกแนวพรมแดนตะวันออกเฉียงเหนือได้ลามมาถึงทางทะเล เกิดขึ้น 2 วันหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โบรกเกอร์สันติภาพประกาศว่าทั้ง 2 ฝ่ายตกลงหยุดยิง
อ้างอิงจากรายงาน มิสไซล์นำวิถีจีนต่อต้านรถถังเจน 5 “GAM-102LR” นี้มีสนนราคาอยู่ที่ 112,000 ดอลลาร์หรือราว 3.5 ล้านบาทต่อลูก โดย Defence Blog ชี้ไปว่าการที่ฝ่ายไทยยึดมาได้สำเร็จถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ต่อกองทัพกัมพูชาและยังเป็นความได้เปรียบทางยุทธวิธีต่อไทย
การยึดอาวุธมิสไซล์ลำสมัยเมดอินไชน่าของกัมพูชาได้เกิดขึ้นหลังการรายงานการสู้รบอย่างหนักจากทั้ง 2 ฝ่ายรวมไปถึงรายงานการยืนยันพนมเปญสามารถยึดยานหุ้มเกราะ BTR-3E และก่อนหน้าฝ่ายไทยยอมรับรถถังจีนประจัญบาน VT-4 ของกองทัพโดนฝ่ายเขมรทำลายระหว่างการสู้รบ
การวิเคราะห์นี้ชี้ไปว่าการเผชิญหน้าทั้ง 2 ฝ่ายเกินไปกว่าการปะทะปกติแต่เป็นการสู้รบโดยใช้อาวุธสงครามมูลค่าสูงของทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วม
ด้าน Defence Security Asia สื่อการทหารของมาเลเซียเปิดเผยว่า แหล่งข่าวกองทัพไทยเชื่อว่าทหารกัมพูชาไม่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมอาวุธล้ำสมัยจีนที่ได้มาและภายใต้ความกดดันจากการโดนโจมตีอย่างรวดเร็วทำให้ฝ่ายกัมพูชาทิ้งอาวุธไว้ก่อนหลบหนี สิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายทางการทหารเมื่อมีอาวุธล้ำสมัยอยู่ในสนามรบโดยปราศจากการฝึกฝนและความสามารถการบังคับได้อย่างดีพอ
รูปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนอย่างสำคัญในการรบสมัยใหม่ที่ซึ่งการได้มาซึ่งเทคโนโลยีล้ำสมัยทางการทหารไม่สามารถนำไปสู่สนามรบได้อย่างทันทีอย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากโครงสร้างการบัญชาการและควบคุมอย่างแข็งแกร่ง ผู้ฝึกสอน และกฎการรวมตัว
สื่อการทหารมาเลเซียชี้ เชื่อว่าฝ่ายไทยที่สามารถยึดอาวุธรุ่นใหม่จีนจากกัมพูชาได้นี้จะได้โอกาสในการศึกษาส่วนประกอบของ GAM-102LR หลักการใช้อาวุธ และศึกษาจุดอ่อนของอาวุธเพื่อรับมือหากมีการใช้ในสนามรบครั้งต่อไป
Army Recognition ของสหรัฐฯได้รายงานเมื่อวันที่ 3 ธ.คก่อนหน้าว่า ปักกิ่งเเปิดตัวมิสไซล์นำวิถีจีนต่อต้านรถถังเจน 5 “GAM-102LR” โจมตีพิสัยไกลที่งานเอ็กซ์โป EDEX 2025 กรุงไคโร อียิปต์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธ.ค - 4 ธ.ค ที่มีชื่อดังทางการทหารเช่น ล็อกฮีด มาร์ติน , นอร์ทธรอป กรัมแแมน , แอร์บัส และโบอิ้ง เข้าร่วม อ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของงานเอ็กซ์โป
GAM-102LR เป็นมิสไซล์ต่อต้านรถถังนำวิถีเจน 5 ของบริษัทอาวุธจีน Poly Defense ภายใต้ชื่อ Poly Technologies
ความสามารถมิสไซล์ชี้ว่า สามารถทำได้อย่างหลากหลาย และมีพิสัยไกลพิเศษ (ultra-long range) ที่สามารถใช้ได้ทั้งติดตั้งบนยานยนต์หรือทหารเป็นผู้ยิงตั้งบน 3 ขา
เป็นส่วนผสมระหว่างหลักการยิงแล้วลืมหรือมีมนุษย์เข้าควบคุม มีอินฟราเรดและทีวีค้นหา พร้อมกันนี่มีการเชื่อมต่อข้อมูลไร้สายสามารถทำให้ผู้คุมสามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างการบินกลางอากาศได้
และที่สำคัญการเชื่อมต่อเครือข่ายทำให้ระบบยิงสามารถทำงานร่วมกัน แชร์เป้าหมายร่วมและโจมตีร่วมต่อยานยนต์เป้าหมายหรือเป้าหมายที่ยากจะโจมตี
การพัฒนานี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของปักกิ่งในการพัฒนาระบบอาวุธนำวิถีแม่นยำเพื่อต่อกรกับระบบอาวุธตะวันตก ซึ่ง GAM 102LR เทียบเท่า US Javelin อิสราเอล Spike LR2 และตุรกี OMTAS. Javelin และมิสไซล์ HJ 12