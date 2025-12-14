ทหารไทยยึดขีปนาวุธนำวิถียุคใหม่จากกัมพูชา พบเป็นอาวุธหนักจีนรุ่นล่าสุด เปิดตัวปี 2025

14 ธันวาคม 2568 รายงานข่าวระบุว่า เพจเฟซบุ๊ก “Army Military Force” ได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความตั้งข้อสังเกตถึงการปรากฏของอาวุธหนักและอาวุธทันสมัยในพื้นที่การสู้รบ โดยอ้างว่ามีประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งแอบส่งอาวุธให้กับฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นอาวุธรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกับระบบอาวุธของสหรัฐอเมริกา พร้อมระบุว่าฝ่ายไทยสามารถตรวจยึดอาวุธดังกล่าวได้เป็นจำนวนมาก และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมตามมา
.
รายงานล่าสุดจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่า กำลังทหารไทยสามารถยึดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่ 5 รุ่น GAM-102LR สัญชาติจีน จากทหารกัมพูชาในพื้นที่เนิน 677 ได้เป็นจำนวนมาก นับเป็นการค้นพบอาวุธหนักและอาวุธทันสมัยที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในแนวรบ เนื่องจากขีปนาวุธรุ่นดังกล่าวเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2025 และยังไม่เคยมีรายงานการใช้งานจริงในสนามรบมาก่อน
.
ข้อมูลด้านเทคนิคระบุว่า GAM-102LR เป็นขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านยานเกราะ หรือ ATGM รุ่นที่ 5 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากระบบขีปนาวุธ FGM-148 Javelin ของสหรัฐอเมริกา ผลิตโดยบริษัท Poly Defense ในเครือ Poly Technologies ผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของจีน และถูกเปิดตัวครั้งแรกในงานนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์ EDEX ประจำปี 2025
.
ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกประเมินราคาต่อลูกอยู่ที่ประมาณ 112,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 3.53 ล้านบาท โดยตัวขีปนาวุธมีน้ำหนักประมาณ 52 กิโลกรัม จัดอยู่ในตระกูล GAM-10X และได้รับการออกแบบให้เป็นระบบอาวุธอเนกประสงค์พิสัยไกลพิเศษ มีคุณสมบัติ “ยิงแล้วลืม” (Fire-and-Forget) ควบคู่กับโหมด Man-in-the-Loop ที่ผู้ควบคุมสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือยกเลิกภารกิจได้ระหว่างการบิน
.
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า GAM-102LR สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมด Lock-on-Before-Launch และ Lock-on-After-Launch มีหัวนำวิถีขั้นสูง ความแม่นยำสูง รองรับการโจมตีเป้าหมายที่อยู่นอกระยะสายตา และสามารถโจมตีได้หลากหลายเป้าหมาย ไม่จำกัดเฉพาะรถถังเท่านั้น แต่รวมถึงฐานที่มั่นทางทหาร ยานเกราะ สิ่งปลูกสร้าง และเป้าหมายทางเรือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับศักยภาพอาวุธในสนามรบอย่างมีนัยสำคัญ
.
การตรวจยึดอาวุธดังกล่าวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นข้อมูลสำคัญด้านการข่าวและยุทธศาสตร์ เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการนำอาวุธล้ำสมัยเข้ามาใช้ในพื้นที่ความขัดแย้ง และอาจมีผลต่อการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในระยะต่อไป ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มา เส้นทางการลำเลียง และความเชื่อมโยงของอาวุธดังกล่าวอย่างละเอียด