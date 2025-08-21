ตำรวจน้ำกัมพูชาเข้ายึดอาหารทะเลลักลอบนำเข้าจากไทยในพื้นที่จ.เกาะกง

MGR ออนไลน์ - หน่วยตำรวจป้องกันชายแดนทางน้ำที่ 269 ของกัมพูชาได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 2 ราย และยึดอาหารทะเลนำเข้าจากไทยทางเรือในจ.เกาะกง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงระบุว่า เจ้าหน้าที่จากหน่วยตำรวจป้องกันชายแดนทางน้ำที่ 269 ได้เข้าตรวรจสอบเรือต้องสงสัยลำหนึ่งที่ขนส่งสินค้าจากไทย โดยตรวจพบอาหารแช่แข็งที่ประกอบด้วย ปลาดุก หอยแมลงภู่ ปู และหอยทาก และเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวบุคคล 2 คน โดยเป็นพลเมืองกัมพูชาและพลเมืองไทย พร้อมหลักฐานที่ประกอบด้วยเรือและเครื่องจักร
หลังการจับกุม หัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลการขนส่งสินค้าในจ.เกาะกงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยและหลักฐานไปยังหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตจังหวัดเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย และดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติม
นับตั้งแต่มีการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เจ้าหน้าที่ระบุว่าการขนส่งสินค้าทางน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี โดยเกิดขึ้นทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบสถานที่ขนถ่ายสินค้าที่ชัดเจน เนื่องจากผู้ขายปิดบังสถานที่ดำเนินการ.