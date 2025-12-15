xs
กสทช.สร้างหลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งแรก ปั้น “นักกฎหมายมืออาชีพยุคดิจิทัล”

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงาน กสทช.ปิดหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมรุ่นแรกอย่างสมบูรณ์ โดย พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช.ด้านกฎหมาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด ท่ามกลางความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมสร้างและแบ่งปันความรู้ ต่อยอดความรู้ด้านกฎหมาย และยกระดับกฎหมายในอุตสาหกรรมสื่อสารให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมาย ประธานในพิธีปิด กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของสำนักงาน กสทช.ที่ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสื่อสาร และถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของสำนักงาน กสทช.กับความสำเร็จที่ทำได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสำนักงาน กสทช.เข้าร่วมการฝึกอบรมและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสื่อสาร ทั้งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียม รวมตลอดทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลกิจการสื่อสารอย่างรอบด้าน ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้เท่าทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ ในนามผู้อำนวยการหลักสูตร เปิดเผยว่า หลักสูตรพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รุ่นแรก หรือมีชื่อเรียกอย่างลำลองว่า Law Shift มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นผู้บริหารทั้งจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และสำนักงาน กสทช. จำนวน 40 คน หลักสูตรฯ มีระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมทั้งในภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล และการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Law Shift ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่สำคัญในความมุ่งมั่นของสำนักงาน กสทช.ที่จะพัฒนาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสร้างความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในอุตสาหกรรมกิจการสื่อสาร ซึ่งนำไปสู่ความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการยกระดับกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และร่วมผลักดันกระบวนการแก้ไขกฎหมายในมิติและมุมมองที่หลากหลายต่อไปในอนาคต









