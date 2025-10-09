xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าโครงการ ‘สร้างสรรค์ไทย 4’ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สานต่อความสำเร็จ เดินหน้าโครงการ “สร้างสรรค์ไทย 4” ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ...สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดคลิปวิดีโอสุดสร้างสรรค์ เพื่อเปิดประตูสู่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยอันงดงามให้คนทั่วโลกได้รู้จัก ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมโอกาสพิเศษเสริมทักษะการผลิตสื่อจากวิทยากรระดับโลกที่มาเติมเต็มความรู้ด้านการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ เฟ้นหาผลงานคลิปวิดีโอสุดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวม 230,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม นี้
 
นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ...สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ “สร้างสรรค์ไทย 4” ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเกิดจากความตระหนักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะขุมกำลังทางปัญญาของชาติ ที่มีบทบาทสำคัญในการสืบสานและต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 
การประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคร่วมสืบสานและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย ผ่านกระบวนการเรียนรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์ พร้อมใช้สื่อดิจิทัลถ่ายทอดแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆ ของไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก ด้วยมุมมองสร้างสรรค์ สดใหม่ และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การผสานคุณค่าทางวัฒนธรรมกับความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยและร่วมอนุรักษ์ ต่อยอดวัฒนธรรมสู่ระดับประเทศและนานาชาติ
 
การประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ...สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ
“สร้างสรรค์ไทย 4” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9–31 ตุลาคม 2568 โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2543–2568) ไม่จำกัดเพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา หรือสัญชาติ สมัครได้ทั้งประเภทบุคคลและทีม
 
 
 
คลิปผลงานต้องมีอัตราส่วน 16:9 แนวนอน ขนาด 1920 x 1080 พิกเซล มีความยาว 3–5 นาที ชิงเงินรางวัลรวม 230,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ นอกจากนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์และภาคสนาม จากวิทยากรระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้สมัครได้พัฒนาทักษะในการผลิตสื่อวิดีโออย่างสร้างสรรค์ เมื่อเข้าอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการประกวด รวมถึงนำไปต่อยอดในการผลิตผลงานสื่อต่างๆ ในอนาคต
 
การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1: การแข่งขันระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ และ รอบที่ 2: การแข่งขันระดับประเทศ จากผลงานที่ผ่านเข้ารอบภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 ผลงาน รวม 25 ผลงาน แบ่งเป็นรุ่นเด็กอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นเยาวชนอายุ 17 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 25 ปี รางวัลในการประกวดมีทั้งหมด 9 รางวัล  ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท, รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท และรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท โดยทุกรางวัลได้รับโล่เกียรติยศจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ“สร้างสรรค์ไทย 4” ในครั้งนี้จะเป็นเสียงสะท้อนทางความคิด บอกเล่าเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวเชิงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย โดยพลังศักยภาพของเด็กและเยาวชนเอง ออกมาในรูปแบบสื่อที่ทันสมัย สามารถเผยแพร่สื่อสารออกสู่สาธารณะได้ อีกทั้งยังสร้างแรงกระเพื่อมให้คนในสังคมตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ต่อยอดและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป นายธนกร กล่าวทิ้งท้าย
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://creativethai4.com   และสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฟซบุ๊กเพจ : สร้างสรรค์ไทย








กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าโครงการ ‘สร้างสรรค์ไทย 4’ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าโครงการ ‘สร้างสรรค์ไทย 4’ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าโครงการ ‘สร้างสรรค์ไทย 4’ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าโครงการ ‘สร้างสรรค์ไทย 4’ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าโครงการ ‘สร้างสรรค์ไทย 4’ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น