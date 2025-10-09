กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าโครงการ ‘สร้างสรรค์ไทย 4’ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สานต่อความสำเร็จ เดินหน้าโครงการ “สร้างสรรค์ไทย 4” ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ...สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดคลิปวิดีโอสุดสร้างสรรค์ เพื่อเปิดประตูสู่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยอันงดงามให้คนทั่วโลกได้รู้จัก ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมโอกาสพิเศษเสริมทักษะการผลิตสื่อจากวิทยากรระดับโลกที่มาเติมเต็มความรู้ด้านการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ เฟ้นหาผลงานคลิปวิดีโอสุดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวม 230,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม นี้
นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ...สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ “สร้างสรรค์ไทย 4” ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเกิดจากความตระหนักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะขุมกำลังทางปัญญาของชาติ ที่มีบทบาทสำคัญในการสืบสานและต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
การประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคร่วมสืบสานและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย ผ่านกระบวนการเรียนรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์ พร้อมใช้สื่อดิจิทัลถ่ายทอดแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆ ของไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก ด้วยมุมมองสร้างสรรค์ สดใหม่ และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การผสานคุณค่าทางวัฒนธรรมกับความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยและร่วมอนุรักษ์ ต่อยอดวัฒนธรรมสู่ระดับประเทศและนานาชาติ
การประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ...สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ
“สร้างสรรค์ไทย 4” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9–31 ตุลาคม 2568 โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2543–2568) ไม่จำกัดเพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา หรือสัญชาติ สมัครได้ทั้งประเภทบุคคลและทีม
คลิปผลงานต้องมีอัตราส่วน 16:9 แนวนอน ขนาด 1920 x 1080 พิกเซล มีความยาว 3–5 นาที ชิงเงินรางวัลรวม 230,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ นอกจากนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์และภาคสนาม จากวิทยากรระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้สมัครได้พัฒนาทักษะในการผลิตสื่อวิดีโออย่างสร้างสรรค์ เมื่อเข้าอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการประกวด รวมถึงนำไปต่อยอดในการผลิตผลงานสื่อต่างๆ ในอนาคต
การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1: การแข่งขันระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ และ รอบที่ 2: การแข่งขันระดับประเทศ จากผลงานที่ผ่านเข้ารอบภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 ผลงาน รวม 25 ผลงาน แบ่งเป็นรุ่นเด็กอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นเยาวชนอายุ 17 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 25 ปี รางวัลในการประกวดมีทั้งหมด 9 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท, รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท และรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท โดยทุกรางวัลได้รับโล่เกียรติยศจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ“สร้างสรรค์ไทย 4” ในครั้งนี้จะเป็นเสียงสะท้อนทางความคิด บอกเล่าเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวเชิงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย โดยพลังศักยภาพของเด็กและเยาวชนเอง ออกมาในรูปแบบสื่อที่ทันสมัย สามารถเผยแพร่สื่อสารออกสู่สาธารณะได้ อีกทั้งยังสร้างแรงกระเพื่อมให้คนในสังคมตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ต่อยอดและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป นายธนกร กล่าวทิ้งท้าย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://creativethai4.com และสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฟซบุ๊กเพจ : สร้างสรรค์ไทย