สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนากิจการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “Future of Communications: a dynamic shift through AI” อนาคตของการสื่อสาร: ขับเคลื่อนด้วย AI นำเสนอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแง่มุมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสู่การพัฒนากิจการโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศอย่างยั่งยืน
ผ่านเวทีการเสวนาช่วง Editor Talk โดย คุณนทชาติ จินตกานนท์ บรรณาธิการวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล หัวหน้าคณะทำงานจัดทำวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล โดยถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของวารสารตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา “The Journal through the years”
คุณอิทธิพล วรานุศุภากุล นักวิชาการอิสระ บรรยายในหัวข้อ “ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสรรสร้างเนื้อหาภาพและเสียงในกิจการโทรทัศน์” ตามด้วยการสัมมนาในหัวข้อ “AI, Data & Digital Transformation for Executive” คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจโนไซส์ ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (Jenosize Digital Group) ได้ถ่ายทอดมุมมองการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร
และการบรรยายหัวข้อ “AI Digital Content Strategist” คุณซันนี่ จาวลา วิทยากรและอินฟลูเอนเซอร์ ได้ถ่ายทอดมุมมองการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล โดยเน้นว่า “AI ไม่ได้มาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายขีดความสามารถของนักสร้างเนื้อหาให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล แต่ยังสะท้อนถึง การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทย ที่กำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่ง AI และการสื่อสารอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ จากการถ่ายทอดเรื่องราวของวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัลตลอด 9 ปีที่ผ่านมา
สำนักงานกสทช.จึงขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2569
โดยเนื้อหาบทความ ดังนี้
- การประกอบกิจการและการกำกับดูแล
- การส่งเสริมและการพัฒนาตามภารกิจของ กสทช.
- การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ และสื่อหลอมรวม ความยาวไม่กิน 15 หน้ากระดาษ A4
บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ มีค่าตอบแทนสูงสุด บทความละ 10,000 บาท
ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผ่าน QR Code หรือ www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal