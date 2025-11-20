สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนากิจการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี 2568 “Future of Communications: a dynamic shift through AI” อนาคตของการสื่อสาร: ขับเคลื่อนด้วย AI

สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดงานสัมมนากิจการสื่อสารดิจิทัล กสทช. ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “Future of Communications: a dynamic shift through AI” (อนาคตของการสื่อสาร: ขับเคลื่อนด้วย AI) ในวันอังคารที่ 9ธันวาคม 2568 เวลา 08.20 - 13.30 น. ณ หอประชุมสายลม 5021 (อาคารหอประชุมชั้น 2) สำนักงาน กสทช. โดยมุ่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนากิจการสื่อสารของประเทศไทยในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญ
งานสัมมนาครั้งนี้จะเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านกฎหมาย เทคโนโลยี และกลยุทธ์การสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงานและนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงาน ความเป็นมาและความสำคัญของงานสัมมนาในครั้งนี้ และเป็นครั้งแรกที่จะได้ร่วมพูดคุยกับบรรณาธิการวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัลในช่วง “Editor Talk” โดย นายนทชาติ จินตกานนท์ บรรณาธิการวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาลหัวหน้าคณะทำงานจัดทำวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล ที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัลตลอด 9 ปี พร้อมเปิดมุมมองการเติบโตของสื่อในมุมมองทางวิชาการควบคู่กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคต
ไฮไลต์ของงานสัมมนาในครั้งนี้ จะได้พบกับการบรรยายและร่วมแชร์ประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้าน AIในแวดวงเทคโนโลยีแห่งอนาคต ได้แก่
1. ดร.อิทธิพล วรานุศุภากุล นักวิชาการอิสระ
หัวข้อ: ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสรรสร้างเนื้อหาภาพและเสียงในกิจการโทรทัศน์ (Copyright Law Issues Related to the Use of Artificial Intelligence in Creating Audiovisual Content in Television Business)
2. นายณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจโนไซส์ ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
หัวข้อ: AI, Data & Digital Transformation for Executive
3. นายซันนี่ จาวลา วิทยากรและอินฟลูเอนเซอร์
หัวข้อ: AI Digital Content Strategist
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ที่ปรากฏในภาพ ได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ หากผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงาน ณ สำนักงาน กสทช. สามารถเข้ารับชมงานผ่าน Facebook Live “NBTC Academy”
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.