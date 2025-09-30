“สว.ชิบ” จี้ กสทช.เร่งแก้วิกฤตทีวีดิจิทัลใบอนุญาตหมดอายุ-เสี่ยงจอดำ

“สว.ชิบ” จี้ กสทช.เร่งแก้ 2 วิกฤตทีวีดิจิทัล “ใบอนุญาตหมดอายุ-ทีวีเสี่ยงจอดำ” พร้อมชี้ 2 ทางรอดก่อนอุตสาหกรรมสื่อถึงทางตัน
วันนี้ (30 ก.ย.) นายชิบ จิตนิยม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กลุ่มสื่อสารมวลชน และโฆษกคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่า ตนมีความเป็นห่วงนโยบายอุตสาหกรรมสื่อที่ปัจจุบันกำลังเผชิญวิกฤตครั้งสำคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็น “เส้นเลือดใหญ่” ของช่องทางหลักในการสื่อสารนโยบายรัฐสู่ประชาชน เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไข 2 วิกฤตอย่างเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
นายชิบ ระบุว่า วิกฤตแรก คือ ปัญหาใบอนุญาตที่กำลังจะหมดอายุ ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลภาคเอกชนจะสิ้นสุดในปี 2572 และกำหนดให้ “ประมูล” ใหม่ ทั้งที่แนวทางนี้อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จนถึงขณะนี้ กสทช.ยังไม่ประกาศทิศทางที่ชัดเจน หากปล่อยให้เกิดภาวะสุญญากาศจะกระทบอุตสาหกรรมสื่ออย่างรุนแรง และวิกฤตที่สอง คือ ความเสี่ยง “จอดำ” จากการเปลี่ยนแปลงการใช้คลื่นความถี่ 3500 MHz ซึ่งเดิมถูกจัดเป็นช่องว่าง (Guard Band) เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างระบบโทรคมนาคมกับสัญญาณดาวเทียม C-Band (3700–4200 MHz) ทั้งนี้ประชาชนกว่า 70 % ยังรับชมฟรีทีวีผ่านจานดาวเทียม C-Band หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณ ส่งผลให้ “จอดำ” และกระทบครัวเรือนนับสิบล้านที่พึ่งพาการรับชมข่าวสารพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม สว.ชิบ ได้เสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตดังกล่าวใน 2 ด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสื่อ โดยข้อเสนอแรก คือ การทบทวนรูปแบบการจัดสรรใบอนุญาต แทนการประมูลแบบเดิมที่อาจไม่สะท้อนมูลค่าจริงของอุตสาหกรรมสื่อ พร้อมเสนอให้ขยายอายุใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเดิมที่มีศักยภาพอย่างน้อย 5 ปี เพื่อรักษาความต่อเนื่อง ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ควรคัดเลือกจากคุณภาพแผนธุรกิจและเนื้อหา ไม่ใช่แค่ราคาประมูล ส่วนข้อเสนอที่สอง คือ การลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการ เพื่อให้มีงบประมาณลงทุนผลิตคอนเทนต์คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งอุตสาหกรรมสื่อและสังคมในระยะยาว
“การรักษาอุตสาหกรรมสื่อ คือ การรักษาเครื่องมือสื่อสารหลักของประเทศและรัฐบาล ผมหวังว่า กสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เพื่อคุ้มครองทั้งสิทธิของประชาชนและอนาคตของสื่อไทย” สว.ชิบ กล่าวทิ้งท้าย