กัมพูชาแถลง! พลเรือนดับเพิ่มเหตุปะทะชายแดน อ้างไทยใช้อาวุธเคมี! โซเชียลจับโป๊ะ ภาพ "ทหารไทย" พ่นควันแท้จริงคือ "เครื่องฉีดยาไล่ยุง"

แถลงการณ์เดือดจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาอ้างพลเรือนดับเพิ่ม 1 เจ็บ 15 จากเหตุปะทะ ฟรีชายแดน พร้อมกล่าวหา "กองทัพไทย" รุกรานและโจมตีด้วยควันพิษ โซเชียลแห่จับโป๊ะ พบภาพจริงคือ "เครื่องฉีดพ่นยุง"
วันนี้ (15 ธ.ค.) เพจ “กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา“ ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา โดยอ้างว่า มีพลเรือนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย และบาดเจ็บเพิ่มขึ้น 15 ราย หนึ่งในนั้นได้รับผลกระทบจากควันพิษ 1 ราย พร้อมโพสต์คลิปวิดีโอ อ้างว่าเป็นทหารไทยกำลังใช้อาวุธเคมีในการโจมตีกัมพูชา ที่แท้จริงแล้วเป็นเครื่องฉีดพ่นไล่ยุง โดยทางเพจกระทรวงมหาดไทยแห่งรัฐบาลกัมพูชา ได้ระบุข้อความว่า
“The Ministry of Interior of the Royal Government of Cambodia issues a press release on the impacts on civilian areas and the protection of displaced civilians resulting from the war of territorial aggression by the Bangkok Government and the Thai Military from 1:00 PM to 6:00 PM on 14 December 2025
One civilian has been killed and 15 civilians injured, including one person affected by toxic smoke. As of 6:00 PM on 14 December 2025, the total number of Cambodian civilians killed has reached 12, and the number of injured has reached 74.
The total number of displaced persons has increased to 120,814 families, equivalent to 403,601 individuals, including approximately 208,000 women and about 96,000 children.“
แปลเป็นไทยได้ว่า
“แถลงการณ์กระทรวงมหาดไทยแห่งรัฐบาลกัมพูชา
กระทรวงมหาดไทยแห่งรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนและการคุ้มครองพลเรือนผู้พลัดถิ่นอันเป็นผลมาจากสงครามรุกรานดินแดนโดยรัฐบาลกรุงเทพฯ และกองทัพไทย ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2568
สรุปความสูญเสียและผู้พลัดถิ่น
พลเรือนเสียชีวิต 1 ราย และพลเรือนบาดเจ็บ 15 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากควันพิษ 1 ราย
ณ เวลา 18:00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ยอดรวมพลเรือนชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตอยู่ที่ 12 ราย และยอดผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 74 ราย
ยอดรวมผู้พลัดถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 120,814 ครัวเรือน หรือคิดเป็นบุคคลทั้งสิ้น 403,601 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงประมาณ 208,000 ราย และเด็กประมาณ 96,000 ราย”
ทั้งนี้ พบว่า มีคอมเมนต์หนึ่งได้เข้าไปบอกว่า “นั่นมันเครื่องฉีดยาไล่ยุง เป็นสิ่งที่ใช้กันในประเทศที่พัฒนาแล้ว” และ ถามว่าคนเขมรกินข้าวหรือกินหญ้ากันแน่