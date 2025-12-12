กลาโหมกัมพูชาแถลงโต้ อ้างคลิปทหารไทยยิงสะพานตรงข้ามบ้านหนองจานเป็นข่าวปลอม มุ่งบิดเบือนหลอกลวงสาธารณชน

กลาโหมกัมพูชาโต้ 2 เพจดัง Thai Burma Railway และ Thai Military Force อ้างแพร่ข่าวปลอม ทหารไทยยิงปืนใหญ่ถล่มสะพานตรงข้ามบ้านหนองจาน ยันปราศจากความจริงโดยสิ้นเชิง มีเจตนาบิดเบือนหลอกลวงสาธารณชน
จากกรกรณีที่ เพจ Thai Burma Railway และ Thai Military Force ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปที่ระบุว่า เป็นเหตุการณ์ที่ทหารไทยใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายสะพาน K5 และฐานยิงปืน ค. ฝั่งกัมพูชา ตรงข้ามบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เพื่อตัดเส้นทางขนส่งกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชา ล่าสุด วันนี้ (12 ธ.ค.) กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการผ่านเฟซบุ๊กของกระทรวงฯ โดยระบุว่าข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ “Thai Burma railway” และ “Thai Military Force” นั้นเป็น “ข่าวปลอม (Fake News)”
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาเน้นย้ำในข้อความว่า การโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกเผยแพร่จากทั้งสองเพจดังกล่าว “ปราศจากความจริงโดยสิ้นเชิง” และมีเจตนาอย่างชัดเจนที่จะ “จงใจบิดเบือนหลอกลวงสาธารณชน”
แถลงการณ์ยังระบุเจาะจงถึงกลุ่มเป้าหมายของการบิดเบือนข้อมูลนี้ว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวไทย ตลอดจนสื่อมวลชนระดับชาติและนานาชาติ”