กัมพูชาอ้างยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศ จำกัดการโจมตีป้องกันตนเองเฉพาะพื้นที่ทหารของไทยเท่านั้น

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันว่าปฏิบัติการป้องกันตนเองของประเทศนั้นจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ทางทหารของไทย ไม่ได้มุ่งเป้าที่พลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน
ในคำแถลงอย่างเป็นทางการ กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้เน้นย้ำว่ากัมพูชากำลังดำเนินมาตรการการป้องกันตนเองโดยสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยวินัยอย่างสูงสุด
กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังเสริมว่ากองทัพกัมพูชายึดมั่นในนโยบายของรัฐบาลในการแสวงหาทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาชายแดนไปพร้อมกับการปกป้องบูรณภาพดินแดนและอธิปไตยของกัมพูชา กองทัพกัมพูชายังคงเคารพข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมด และให้ความสำคัญกับการปกป้องชีวิตพลและความปลอดภัยของพลเรือนเป็นอย่างแรก
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาย้ำจุดยืนว่ากองทัพมุ่งมั่นที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนจากการกระทำที่กระทรวงกลาโหมระบุว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวและโหดร้ายที่ไทยกระทำต่อกัมพูชา.