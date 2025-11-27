นายกฯสั่ง “ศุภมาส” ตั้งศูนย์สื่ออุทกภัย เปิด ONE PAGE INFOGRAPHIC รวมข้อมูลชุดเดียวให้สื่อลดข่าวปลอม

“อนุทิน” สั่ง “ศุภมาส” เดินหน้าศูนย์สื่ออุทกภัย เปิด ONE PAGE INFOGRAPHIC รวมข้อมูลชุดเดียวให้สื่อใช้ ลดข่าวปลอมช่วงวิกฤติใต้ พร้อมจัดทำ Press Release รายวัน
วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2568) เวลา 13.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนและการรับข้อมูลจากประชาชน เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารสถานการณ์ การช่วยเหลือ เยียวยา และการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีนายชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมผู้แทนหน่วยงานและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมผ่านระบบทั้งในพื้นที่และออนไลน์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมในช่วงท้ายของการประชุม
นางสาวศุภมาสกล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยที่ยังส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในภาคใต้จำเป็นต้องมีระบบสื่อสารที่ถูกต้อง เป็นเอกภาพ และเชื่อถือได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลชัดเจนและทันเวลา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 11/2568 มอบหมายให้ตนจัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนและการรับข้อมูลจากประชาชน เพื่อทำหน้าที่รวบรวม บูรณาการ และสื่อสารข้อมูลจากทุกหน่วยงานของรัฐให้เป็นทิศทางเดียว ลดความสับสน และลดโอกาสเกิดข่าวปลอมในสถานการณ์วิกฤติ
ต่อจากนั้น นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต รายงานโครงสร้างและภารกิจของศูนย์ฯ ว่า ศูนย์ฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านอุทกภัยภาคใต้ โดยรับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 และเขต 6 ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด รวมถึงข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หน่วยทหาร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้รับครอบคลุมสถานการณ์น้ำ ความเสียหาย การช่วยเหลือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่
นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ศูนย์ฯ ยังเป็นช่องทางกลางในการรับข้อมูลจากประชาชน ผ่านสายด่วนรัฐบาล 1111 สายด่วน 1784 เฟซบุ๊กกรมประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันของรัฐ และระบบ Traffy Fondue โดยข้อมูลทุกเรื่องจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ และศูนย์ฯ จะติดตามผลกลับมาเพื่อสื่อสารตอบกลับประชาชนให้ครบถ้วนและถูกต้อง
จากนั้น นางสาวศุภมาส กล่าวต่อว่า เพื่อให้ข้อมูลจากภาครัฐมีความเป็นเอกภาพและช่วยลดการแพร่กระจายของข่าวปลอม ศูนย์ฯ จะจัดทำ ONE PAGE INFOGRAPHIC ประจำวัน โดยสรุปสถานการณ์สำคัญทุกมิติไว้ในแผ่นเดียว ทั้งแผนที่แสดงระดับความรุนแรงของพื้นที่ประสบภัย จุดเสี่ยง จุดพักพิง จุดรับบริจาค สถานะน้ำและไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม การช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงาน ความคืบหน้าการฟื้นฟูสาธารณูปโภค การจัดการพื้นที่และ Big Cleaning การซ่อมแซมเสาสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง เช่น การพักหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย และสินเชื่อซ่อมแซมบ้านหรือร้านค้า นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงดินถล่มจากฝนตกสะสมหลายวัน
นางสาวศุภมาสระบุว่า ONE PAGE INFOGRAPHIC จะเผยแพร่ทุกวัน เป็นเวลา 2 รอบ ในเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ NBT NBT Connext ไทยคู่ฟ้า และจะถูกส่งต่อให้สื่อมวลชนทุกสำนัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางในการรายงานสถานการณ์ ลดความคลาดเคลื่อน ลดความสับสน และทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
นางสาว ศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ฯ จะจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์หรือ Press Release ประจำวันจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำเสนอข่าวได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน
ช่วงท้ายการประชุม นางสาวศุภมาสกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และย้ำว่าการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนชาวใต้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้