กองทัพยืนยันกัมพูชา ยิง BM-21 โจมตีชุมชน ประชาชนเสียชีวิต 1 คน ถล่มภูมะเขือ ทหารเสนารักษ์ สละชีพ 1 นาย บาดเจ็บ 4 นาย รวม ทหารไทย เสียชีวิต 16 นาย บาดเจ็บ 327 นาย ขณะ ทบ.แจง สิทธิสวัสดิการ กําลังพล
วันนี้ (14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลเรือตรีสุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ยังมีการปะทะและโจมตี โดยกัมพูชาใช้อาวุธหนัก ปืนใหญ่ BM-21เข้ามาในพื้นที่ชุมชน ไม่เลือกเป้าหมาย ทําให้ประชาชนเสียชีวิต 1 ราย พื้นที่ภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษ ทําให้ทหารเสียชีวิต 1นายและบาดเจ็บ 4 นาย
ซึ่งกําลังพลผู้เสียชีวิตหนึ่งในบริเวณพื้นที่ฐานปฏิบัติการ ภูมะเขือ เป็นนายทหารสังกัด กองพันที่3 กรมทหารราบที่ 16 เป็นเหล่าเสนารักษ์ คือเหล่าแพทย์
ปัจจุบัน กําลังพลเสียชีวิตจากการปะทะ 15 นาย จากการปฏิบัติหน้าที่ 1นาย รวม 16 นาย บาดเจ็บ 327 นาย เป็นผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหรือเคสสีเขียวได้รับการรักษาพยาบาลและก็ปล่อยกลับได้ อย่างไรก็ตามความฮึกเหิมของทหารยังมีต่อเนื่อง กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและถูกปล่อยกลับทั้งหมดอย่ากลับเข้าพื้นที่ ร่วมรบต่อไป
ขณะฝ่ายทหารเรือการปะทะยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่บ้านชําราด จ.ตราด และ เกาะยอ จังหวัดเกาะกง ยังมีการปฏิบัติการภายใต้ยุทธการตราดปรปักษ์ และประจวบคีรีขันธ์ ประจําตคีรีเขตร
อย่างต่อเนื่อง
ด้าน พันเอกหญิงนุชระวี แจ่มจำรัสรองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการดูแลสวัสดิการและสิทธิ กำลังพลทหารบกตลอดจนครอบครัว ซึ่งขณะ กำลังพลของกองทัพบกหรือเหล่าทัพอื่นที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยปกป้องชายแดนไทย ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดสระแก้ว และได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต กองทัพบกขอสดุดีที่อุทิศตนเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินอธิปไตยของไทยในเรื่องการดูแลสิทธิสวัสดิการ ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นสิ่งที่ผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำตลอด ให้ดูแลผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งกองทัพบกได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม การปรุงบำเหน็จชั้นเงินเดือน 9 ชั้น ปูนบําเหน็จชั้นยศเจ็ดชั้น การบรรจุทายาททดแทน นอกจากนี้ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล เงินพระราชทาน และเงินจากกองทัพบก เพื่อดูแลครอบครัว สามารถไปต่อได้