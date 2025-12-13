“แม่ทัพกุ้ง”ภูมิใจทหารยึดพื้นที่คืนได้หลายจุด ย้ำเป็นศึกทวงคืนแผ่นดิน เพื่อศักดิศรีประเทศ ถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างขี้ข้า ขอให้เชื่อมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้รุกรานใคร วอนอย่ากดดันจะจบได้เมื่อไหร่ เพราะต้องรอบคอบ รัดกุม เพื่อรักษาชีวิตกำลังพล ชี้แม้จะนานแค่ไหนก็รอได้ ขอแค่ให้จบ
วันนี้ (13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. พลโทบุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปยัง ศูนย์อพยพในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์ บรรยากาศชาวบ้านต่างดีใจและขอเข้าเชลฟี่กับทาง “อดีตแม่ทัพภาคที่ 2” หลายคนโผเข้ากอด และให้กำลังใจ
พลโท บุญสิน ได้พูดกับชาวบ้านตอนหนึ่งว่า การต่อสู้ครั้งนี้เป็นศักดิ์ศรีประเทศไทย เพราะถ้าไม่ต่อสู้ก็เป็นขี้ข้าอย่างนี้เขาไปตลอด สิ่งที่ทหารได้ทำในวันนี้จึงเป็นการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศ และการที่พวกท่านมาอยู่ตรงนี้อาจลำบาก แต่ก็ทำเพื่อให้ลูกหลานทหาร ไปต่อสู้เพื่อนำแผ่นดินคืนมา ถือเป็นการทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ อยากจะให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนอย่าเพิ่งท้อแท้ เดี๋ยวทุกคนจะได้ย้ายกลับบ้านไป แบบมีศักดิ์ศรีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ขอให้ทุกคนมีความรักความสามัคคี
ขอให้มั่นใจว่าทหารจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารบกได้หมายมอบหมายให้ตนมาช่วยดูความเรียบร้อยพี่น้องประชาชนที่อยู่หลังแนวจึงขอให้กำลังใจทุกคนที่มีลูกหลานไปสู้รบอยู่หน้าแนว มั่นใจว่าลูกหลานของพวกท่านสู้กันทุกคน ถือเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ ในการไปทวงแผ่นดินคืนมา ไม่ใช่ไปยึดนอกประเทศหรือแผ่นดินเขามา เราทำหน้าที่ไล่ให้เขาออกไปเฉยๆ ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการไปรุกรานใคร ดังนั้นเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วจึงขอให้กำลังลูกหลาน“
พลโท บุญสิน กล่าวถึงกรณีที่เขมรอ้างถูกรุกราน แต่กลับโจมตีและยิงถล่มไทยไม่ยอมหยุด ว่าประเด็นดังกล่าวฝ่ายความมั่นคงคงทำหน้าที่ตามกรอบอยู่แล้ว วันนี้ตนมาให้กำลังกับพี่น้องชาวบ้าน เพราะหลายคนเองก็มีสามี ลูกหลานที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่บริเวณแนวปะทะ ตนมาสร้างความมั่นใจและให้เชื่อมั่นกับบุคคลเหล่านั้นว่าเขาคือตัวแทนที่เข้าไปทำหน้าที่ดีที่สุด
ยอมรับ ว่าภูมิใจและดีใจหลังจากที่ทราบว่าปฏิบัติการทางทหารสามารถยึดพื้นที่ในหลายจุดที่เป็นของประเทศไทยกลับคืนมา เชื่อว่านอกจากทหารแล้วพี่น้องชาวไทยรวมไปถึงคนในพื้นที่ก็คงรู้สึกดีใจเช่นกัน ส่วนกรณีที่ชาวบ้านหลายคนให้อยาก ทหารเร่งยึดพื้นที่ในหลายพื้นที่กลับคืนมาให้ครบนั้นตนอยากจะฝากบอกกับพี่น้องชาวไทย ว่าบางพื้นที่ไม่ได้ง่าย และต้องใช้ความระมัดระวัง การกระทำบางอย่างต้องคำนึงถึงชีวิตกำลังพล ต้องให้มีความมั่นใจและปลอดภัย ไม่อยากให้กดดันว่าสถานการณ์จะจบลงเมื่อไหร่
เมื่อถามถึงคำพูดที่ได้บอกกับพี่น้องว่าถ้าเราไม่สู้ก็เป็นขี้ข้านั้น พลโทบุญสิน ระบุว่า เป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบว่าหากวันนี้เราไม่สู้ เหตุการณ์เก่าๆก็จะวนกลับมาเหมือนเดิม วันนี้เราเองเลยต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไม่ต้องอพยพอีกครั้ง
ต่อมาทาง พลโทบุญสินได้เดินทางไปยังบริเวณอาคารศูนย์อพยพซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึง มีการให้กำลังใจกับผู้สูงอายุรวมไปถึงเด็กเล็ก มีบางช่วงบางตอนที่ถามคุณยายท่านหนึ่ง ได้มีการนำผ้าขาวม้าที่ติดมาจากบ้านคล้องให้กับทางอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 คล้ายการให้กำลังใจ และรับขวัญ ขณะที่มีชาวบ้านบางส่วน ถึงขั้นร้องไห้และระบายความในใจกับทางอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 บางช่วงมีเด็กเล็กวิ่งเข้ามาและขอถ่ายรูปด้วย
โดย พลโทบุญสิน ย้ำการให้กำลังใจ ขอให้สู้ไปด้วยกัน แม้จะนานแค่ไหนก็รอได้ ขอแค่ให้จบ