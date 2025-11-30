ซาบซึ้งน้ำใจเพื่อนบ้าน! ทีมลาวระดมทุน 4.3 แสนบาท ซื้อของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวหาดใหญ่

น้ำใจไร้พรมแดน! หมวย สะนันยา วงคำสอน นักสังคมสงเคราะห์ชาวลาว นำทีมงานใช้เงินบริจาคจากพี่น้องชาวลาวกว่า 430,000 บาทจัดซื้ออาหารแห้ง เครื่องใช้จำเป็น เสื้อผ้า และเครื่องนอนจำนวนมาก ส่งตรงถึงผู้ประสบอุทกภัยชาวหาดใหญ่เพื่อตอบแทนไมตรีที่ไทยเคยช่วยเหลือชาวลาวช่วงเขื่อนแตก พร้อมข้อความกินใจ “คนลาวตัวน้อยแต่ใจใหญ่ เราจะสู้ไปด้วยกัน”
วันนี้ (30 พ.ย.) จากกรณีที่ หมวย สะนันยา วงคำสอน นักสังคมสงเคราะห์ชาวลาว ตัวแทนหน่วยงานช่วยเหลือแม่หญิงและเด็กน้อยที่ด้อยโอกาส จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้เปิดรับบริจาคเงินจากชาวลาวเพื่อจัดซื้อเครื่องบรรเทาทุกข์ ข้าวปลาอาหารแห้ง เครื่องปฐมพยาบาล และเสื้อผ้าอาภรณ์ให้อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย เพื่อตอบแทนคนไทยในช่วงเหตุการณ์เขื่อนแตก แล้วมีคนไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อหลายปีก่อน จึงขอเป็นตัวแทนประเทศลาวช่วยเหลือเล็กน้อยก็ยังดี ปรากฏว่ามียอดเงินบริจาคเข้ามาถึง 430,000 บาท
ล่าสุด หมวย สะนันยา ส่งทีมงานออกเดินทางจากประเทศลาว เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Bee Southiphong (บี โสธิพง) โพสต์ภาพจัดซื้อสิ่งของเครื่องนุ่งห่มที่ห้างแม็คโคร หาดใหญ่ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และเมื่อวานนี้ได้จัดซื้อเครื่องนอนเพิ่มเติมที่ห้างโฮมโปร ประกอบด้วย หมอน 500 ใบ ผ้าห่ม 1,000 ผืน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ผ้าเช็ดตัว มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยชาวอำเภอหาดใหญ่เพราะไม่เพียงพอ
บี โสธิพง โพสต์ข้อความระบุว่า "จากใจดวงน้อยๆ ของทีมงานพวกเราโดยการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องของประชาชนลาว นำจิตใจอันยิ่งใหญ่สู่พี่น้องชาวหาดใหญ่ คนลาวตัวน้อยแต่ใจใหญ่ พวกเราจะสู้ไปด้วยกัน"