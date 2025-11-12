นาทีชีวิต! พลทหารกล้าแบกเพื่อนบาดเจ็บ ฝ่าห่ากระสุนเขมรส่งแพทย์สนาม ผู้บังคับหมวดชื่นชมทำตามสัญญา "ไม่ทิ้งกัน"

นาทีชีวิต! พลทหารไทยแบกเพื่อนร่วมรบขาผิดรูป ฝ่าดงกระสุนปืนเขมรสุดระห่ำ เพื่อส่งแพทย์สนาม ผู้บังคับหมวดโพสต์คลิปย้อนรอยวีรกรรมยกย่องความกล้าหาญ ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ "เราจะไม่ทิ้งกัน" ในสมรภูมิเดือด
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "สุริยะ ไชยคำ" ผู้บังคับหมวด ได้โพสต์คลิปวิดีโอย้อนรอยเหตุการณ์นาทีชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระกว่างมีการปะทะกับเขมร เพื่อยกย่องความกล้าหาญและเสียสละของลูกน้อง โดยเป็นภาพที่ พลทหารแบกเพื่อนร่วมรบที่ได้รับบาดเจ็บมีอาการขาผิดรูป ฝ่าดงกระสุนปืนจากฝ่ายเขมรที่ยิงอย่างหนาแน่น เพื่อนำส่งแพทย์สนามให้ทันท่วงที
ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความเพื่อย้ำเตือนถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก่อนปฏิบัติภารกิจว่า “เราจะสู้ไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งกัน” และภาพเหตุการณ์นี้ได้ย้ำเตือนว่าพวกเขาได้ทำตามคำสัญญาอย่างไม่ผิดเพี้ยน
พลทหารอภิสิทธิ์ฯ สามารถนำส่งผู้บาดเจ็บให้ถึงจุดรับส่งได้ทันเวลา จากนั้นเขาได้กลับเข้าประจำแนวรบและปฏิบัติหน้าที่ต่อจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 กรกฎาคม 2568
ผู้บังคับหมวด ได้กล่าวชื่นชมการกระทำนี้ว่า "ผมในฐานะผู้บังคับหมวด ขอชื่นชมในความกล้าหาญและเสียสละของน้องโด้จากใจจริง" พร้อมทั้งระบุว่า ปัจจุบันพลทหารอภิสิทธิ์ พลศรี ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำแหน่งเดิมและพร้อมปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับคำสั่ง