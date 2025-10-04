“เพื่อไทย” ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ส.ส.ย้ำ “น้ำท่วมไม่สู้น้ำใจ เราจะสู้ไปด้วยกัน”

สส.เพื่อไทย รวมพลังลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ โดยมีทั้งการประสานใช้รถขุดทางระบายน้ำ ทำคันกั้นน้ำ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนช่วยประสานดูแลพื้นที่อพยพให้พี่น้องประชาชนตลอดหลายวันที่ผ่านมา
บู้-จเด็ศ จันทรา สส.พิษณุโลก ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ เฝ้าระวัง น้ำท่วมล้นตลิ่ง ที่พลายชุมพล-วัดวังหิน ต.พลายชุมพล พร้อมกล่าวว่าน้ำอะไรก็ไม่สู้น้ำใจ เราจะสู้ไปด้วยกัน พร้อมขอบคุณผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการทุกท่าน และพี่น้องประชาชน น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน และคืนนี้ 22.45 น. สังเกตการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วมล้นตลิ่ง ร่วมกับ ปลัดอำเภอ, ท่านนายกฯ บุญเรียบ เทศบาลบ้านคลอง และทีมสท., ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หมู่ 1 , 2, 3 ที่จุดบางสะแก-บ้านคลอง ด้วย
นายนพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ด้วยตัวเองในพื้นที่หัวรอ ในตัวเมืองเพื่อสังเกตการณ์ตรวจสอบสถานการณ์ระดับน้ำ และพบว่ามีหลายจุดต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบมีสายไฟตกอยู่ใกล้ระดับน้ำที่กำลังเอ่อล้น ซึ่งจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดูดพี่น้องเป็นอันตราย จึงรีบประสานผู้เกี่ยวข้องมาแก้ไข รวมทั้งได้มอบกระสอบทรายหลายหมื่นใบ และยังมอบหมายให้ทีมงานได้ประสานหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน ทีมงานรถยกพิษณุโลก ช่วยกันลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภค เข้าช่วยเหลือพี่น้องที่บ้านบุ่ง ตำบลศรีภิรมณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านช่วยประสานงานต่ออย่างแข็งขัน
น.ส. ประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย ลงติดตามสถานการณ์น้ำ เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน วิกฤตหลายจุด ต.วัดเกาะ, ต.ท่าทอง, ต.คลองกระจง, ต.ปากแคว อีกทั้งเมื่อวานนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจาก สจ.เนตร ช่วยประสาน หจก.พิษณุดีพร้อม นำรถแบคโฮ เปิดทางน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณรอบหนองป่าตอ ทำคันกันน้ำป้องกันน้ำท่วมขังที่บริเวณหมู่ 1 ตำบลท่าทอง และ ดำเนินการขุดลอกวัชพืชทางระบายน้ำ ข้างถนนสายวัดเกาะ - ทุ่งรวงทอง บริเวณหมู่ 4 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก เพื่อระบายน้ำที่ท่วมบริเวณ หมู่ 4 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลกด้วย
นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ เข้าส่งอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้พี่น้องในบุ่งพิชัย ด้านล่างศาลเจ้าแม่ทับทิม ตำบลในเมือง อำเภอพิชัยที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงตลอดทั้งวัน จากนั้น ในวันนี้ได้นำเครื่องอุปโภคและอาหารปรุงสุก น้ำดื่มมามอบให้พี่น้องประชาชนที่หลวงป่ายาง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน โดยเฉพาะจุดนี้ ยังขาดแคลนน้ำดื่มจำนวนมาก และล่าสุด ได้เดินทางต่อมาที่น้ำอ่างและบ้านแก่งหลังจากที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว พร้อมกับได้ฝากน้ำดื่มไว้ให้แก่ อบต.วังแดง เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อุตรดิตถ์ต่อไป