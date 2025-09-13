“หมอปิ่น” ขอโทษน้อมรับผิด ปมดรามาเย็บแผลนักมวย ยอมรับทำไปเพราะเข้าใจผิดและมักง่าย

“ปิ่น-หทัยรัตน์ ณ เชียงใหม่” แพทย์สนามมวย แจงดรามาหลังเย็บแผลนักมวย น้อมรับผิด พร้อมเผยว่าตนเรียนจบสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
จากกรณี “ปิ่น-หทัยรัตน์ ณ เชียงใหม่” ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังและเป็นแพทย์สนามมวยและนักมวยไทย ได้มีการเย็บแผลที่ใบหน้านักมวย จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
ล่าสุด วันนี้ (13 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “ปิ่นหทัย” ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงดรามาที่เกิดขึ้น ระบุว่า “สวัสดีค่ะ ปิ่นขอออกมาชี้แจงกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะ ปิ่นขอน้อมรับทุกคำติเตียนจากทุกท่านและนำไปปรับปรุงไม่ทำให้เกิดอีกค่ะ
ชี้แจงในส่วนของที่ทุกคนเข้าใจผิด ปิ่นจบสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่ะ
ปิ่นได้ทำการเย็บแผลนักมวยที่บริเวณใบหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรอีกทั้งยังทำนอกสถานที่ในส่วนนี้ ปิ่นยอมรับผิดและจะไม่ทำอีกค่ะ
ในการเรียนแผนไทยประยุกต์มีการสอนเย็บแผลเบื้องต้นจริง แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์/พยาบาลค่ะ ส่วนนี้ยอมรับผิดและจะไม่ทำอีกค่ะ
ในส่วนที่เรียกแทนตนว่า หมอ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดและมักง่ายของปิ่นเองว่าชาวบ้านเรียกแบบนั้นจึงแทนตนไป ในส่วนนี้ก็จะไม่ทำอีกค่ะ
และแทนตนว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์ทุกครั้งค่ะ
ส่วนชาวบ้านหากเรียกว่าหมอ ปิ่นจะชี้แจงว่า ปิ่นเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะ
และตรงไบโอทุกแพลตฟอร์ม ปิ่นได้เขียนระบุว่าเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด
และความสับสนดังที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะ
ขอโทษทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความเสียใจอย่างที่สุด ที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ขออภัยทุกท่านค่ะ"
