ไทยยึดช่องอานม้าได้แล้ว 100% รวมเนิน 677 แต่ฝ่ายกัมพูชายังระดมยิงอาวุธสนับสนุนเข้ามาต่อเนื่อง

ยืนยันยึด “ช่องอานม้า” ได้ 100% สถาปนาพื้นที่เนิน 677 ได้แล้ว มีกำลังพลเสียชีวิต 1 นาย แต่ฝ่ายกัมพูชายังระดมอาวุธสนับสนุนยิงใส่ต่อเนื่อง
ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเวลา 16.00 น. พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่า ตั้งแต่เวลา 06:29 น. ฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากโจมตีมายังฝ่ายไทยทำให้เราจำเป็นต้องตอบโต้การรุกราน ซึ่งสถานการณ์ตลอดแนวชายแดน 7 จังหวัดก็ยังมีการปะทะอย่างต่อเนื่อง
โดย เวลา 12:00 น.ฝ่ายกัมพูชาระดมยิงอาวุธหนักเข้ามาบริเวณช่องอานม้าทำให้ทหารไทยจากกรมรบพิเศษที่ 1 เสียชีวิต 1 นาย โดยทางกองทัพบกได้ตอบโต้ จนสามารถยึดเนิน 677 ที่ช่องอานม้าได้อย่าง 100% แม้มีกำลังพลเสียชีวิตถือว่าเป็นวีรชนผู้เสียสละเพื่อชาติ ก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
อย่างไรก็ตาม เหตุกาณ์ตรงนี้ยังไม่เสร็จสิ้นกัมพูชายังคงระดมยิงอาวุธสนับสนุนเข้ามา โดยฝ่ายเรายังดำรงการยิงต่อต้าน เพื่อสถาปนาพื้นที่เอาไว้ เพราะยังไม่ไว้วางใจว่าทางกัมพูชาวางอาวุธแล้วหรือยัง และยังมีการปะทะอย่างต่อเนื่อง