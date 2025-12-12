ชมคลิป ทหารไทยยิงปืนใหญ่ทำลายสะพานกัมพูชาฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจาน 3 ลูกตรงเป้าแม่นยำ

วันนี้ (12 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิปทหารไทยใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายสะพานและฐานยิงปืน ค.ในกัมพูชา พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน โคตรแม่น! เข้าเป้าหมายทั้ง 3 ลูก - ทหารไทยระดมยิงปืนใหญ่ทำลายสะพาน K5 และฐานยิงปืน ค. ฝั่งกัมพูชา ณ บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เพื่อตัดเส้นทางขนส่งกำลังบำรุงของฝ่ายผู้รุกราน #ทำลายให้สิ้นสภาพ”
ขณะที่เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า "ภาพการยิงทำลายสะพานทางตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหนองจานหรือบ้านโชคชัย
"ภาพนี้ต้นทางมาจากคลิปใน TT คุณ จัสมิน นะครับ ระบุว่าวินาทีทำลายสะพาน K5 หนองจาน (เอาจริงๆ ผมก็ไม่รู้หรอกมันมีรหัสสะพานอะไรยังไง)
"ผมจึงได้ไล่ดูพบว่าคือสะพานบนทางหลวงหมายเลข 58 ที่ถูกสร้างเชื่อมระหว่างปอยเปตและอุดรมีชัย ระยะทางเกือบ 200 กิโลเมตร
"สะพานนี้จะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหนองจานหรือบ้านโชคชัย โดยสะพานนี้จะอยู่ติดกับโอไบเจือนครับ
"ไม่ทราบว่าปัจจุบันนั้นสภาพสะพานเป็นเช่นไรนะครับ แต่ถ้าสะพานพังเสียหาย ก็เท่ากับว่าเป็นการตัดการขนส่งกำลังทหารและอาวุธของเขมรจากทางเหนือลงมาสู่บ้านหนองจาน
"หากสะพานใช้การไม่ได้ตอนนี้เขมรมีทางเลือกคือไปใช้เส้นทางสาย 58 จากทางใต้ ที่ขึ้นมาจากปอยเปตหรือไม่ก็ต้องใช้ถนนลูกรังทางตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านหนองจานแทน ซึ่งก็สร้างความลำบากไม่น้อย
"ปล.ลองวิธีทำภาพสามมิติจากแผนที่ ggmap ggearth. ทำให้ภาพชัดขึ้น มีมิติ ดูสมจริงมากขึ้น คนละสะพานกับที่ นย.ประกาศวันก่อนนะครับ"