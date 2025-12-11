ชมคลิป ทหารไทยยิงปืนใหญ่ Howitzer ถล่มจุดรวมพลกัมพูชา ที่บ้านหนองจาน เมื่อ 10 ธ.ค.

วันที่ 10 ธ.ค. เมื่อเวลา 21.20 น.เพจ https://www.facebook.com/PrArmy1stArea" target="_blank">กองทัพภาคที่ 1 โพสต์วิดีโอคลิปทหารไทยยิงปืนใหญ่สนามวิถีโค้ง M198 Howitzer 155 mm.ใส่เป้าหมายทางทหารในกัมพูชา พร้อมระบุข้อความว่า “กกล.บูรพา ส่งทหารปืนใหญ่ยิงถล่มที่หมายทางทหารกัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เผยคลิปปฏิบัติการทางทหาร เมื่อ 10 ธ.ค.68 ทหารปืนใหญ่ยิงถล่มที่รวมพลฝ่ายกัมพูชา อ.โคกสูง จ.สระแก้ว”
ทั้งนี้ มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทหารที่ออกปฏิบัติการดังกล่าว คือหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ (ป.2 พัน.2 รอ.) ยิงปืนใหญ่สนามวิถีโค้ง M198 Howitzer 155 mm. ถล่มจุดรวมกำลังพลของฝ่ายกัมพูชา ที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว