เตือน!กัมพูชาใช้เฟซสาวสวยล้วงข้อมูลทหารไทย รู้พิกัดฐานทัพเสี่ยงถูกโจมตี

กัมพูชาตั้งกลุ่มเทเลแกรม ใช้รูปสาวสวยเป็นโปร์ไฟล์ ล้วงข้อมูลทหารไทยสายครีเอเตอร์ อินฟลูฯ ทราบพิกัด ตำแหน่งที่ตั้งฐาน และถูกส่งไปยังทหารกัมพูชา เพื่อใช้อาวุธหนัก ปืนใหญ่ ปืน ค. และ BM-21 ยิงใส่
วันนี้ (11ธ.ค.68) เพจ Army Military Force เตือนทหารไทยระวัง ถูกจับพิกัดตำแหน่งที่ตั้งฐาน ว่า ฉุดไม่อยู่แล้ว!!! #กัมพูชาเก็บข้อมูลโซเชียลของทหารไทย ผมฝากเตือนน้องๆ ทหารสายครีเอเตอร์ อินฟลูฯ ทุกนาย ตอนนี้ กัมพูชาตั้งกลุ่มเทเลแกรม (Telegram) ขึ้นมา แล้วเชิญชวนชาวกัมพูชาออกล่า Facebook ทหารไทย เพื่อเก็บข้อมูลก่อนส่งให้ทหารกัมพูชา
ล่าสุดยังพบว่า มีชาวกัมพูชาที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ สร้างเฟซใหม่ขึ้นมา โดยนำรูปสาวสวยจากอินเตอร์เน็ตตั้งเป็นรูปโปร์ไฟล์ ก่อนแอดเฟซบุ๊กเพื่อขอเป็นเพื่อน โดยมีจุดประสงค์เข้ามาล้วงข้อมูล พบน้องทหารบางรายถูกกัมพูชาลวงยัน LINE ส่วนตัว ได้ทั้งที่ตั้งฐาน ค่ายต้นสังกัด อาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายไทย ไม่เว้นแม้แต่บ้านเลขที่ของทหารไทย
ตอนนี้ภาพถ่าย คลิปข้อมูลต่างๆ บางส่วนของน้องๆ ที่อัพโหลดลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, ไอจี, ติ๊กต็อก, ไลน์และเธรดส์ ถูกกัมพูชาระบุพิกัด ทราบตำแหน่งที่ตั้งฐาน และถูกส่งไปยังทหารกัมพูชา เพื่อใช้อาวุธหนัก ปืนใหญ่ ปืน ค. และ BM-21 ยิงใส่ พี่เตือนด้วยความหวังดี ลบข้อมูลให้หมด ส่วนใครรับเป็นเพื่อนแล้ว เช็คดูให้ดี หากเฟซบุ๊คนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ หรือมีสิ่งผิดปกติ จงลบเป็นเพื่อน แล้วตั้งค่าล็อกโปร์ไฟล์ซะ